Atleții CSM Dorna Vatra Dornei, trei medalii la ediția a VI-a a concursului „1K Run Fast & Fun” de la Iași



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Atleții legitimați la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Dorna Vatra Dornei au obținut un palmares important la cea de-a VI-a ediție a concursului „1K Run Fast & Fun”, desfășurată sâmbăta trecută la Iași, cu participarea a peste 1.000 de alergători din întreaga țară.

Evenimentul, organizat de Asociația Club Sportiv AtletIS în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, a reunit competitori în probe de 1 km, atât în categorii open, cât și la juniori.

Sportivii Claudia Ionela Costiuc, Zara Marius Casian și Alexandru Prâsneac au adus acasă trei medalii pentru CSM Dorna Vatra Dornei.

Claudia Ionela Costiuc a dominat proba feminină de 1.000 de metri la categoria open, ocupând primul loc.

Zara Marius Casian a câștigat detașat cursa dedicată categoriei 12-14 ani, tot pe prima poziție.

Alexandru Prâsneac a completat bilanțul cu bronzul în cursa masculină de 1.000 de metri – categoria open, clasându-se pe locul al treilea.

De asemenea, Natalia Brotmei a încheiat pe poziția a patra în proba de 12-14 ani fete.

„Sunt foarte încântat de evoluția sportivilor mei și mă bucură timpii obținuți. Ne dau mari speranțe în perspectiva sezonului de sală”, a declarat antrenorul Cristian Prâsneac, care a ținut să mulțumească finanțatorilor CSM Dorna Vatra Dornei și Consiliului Local Vatra Dornei pentru sprijinul acordat.