Bărbat căzut pe șosea, lovit mortal de un autoturism la Siret

Poliția orașului Siret a fost anunțată, duminică seara la ora 22:10 prin 112 despre o persoană găsită căzută pe stradă, pe raza satului Mănăstioara, orașul Siret.

La fața locului s-au deplasat o patrulă a Poliției Siret, un echipaj al Formațiunii Poliției Rutiere Siret, un echipaj al Serviciului Rutier Suceava, un tehnician criminalist din cadrul Poliției Siret și unul din cadrul Serviciului Criminalistic.

Din cercetări a reieșit că, în jurul orei 22:07, un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate, ieșit dintr-un bar, se deplasa pe jos, însoțit de o femeie, pe strada Ștefan Petriceicu Vodă din Siret, împingând o bicicletă.

Acesta s-a dezechilibrat și a căzut pe mijlocul carosabilului, împreună cu bicicleta.

Femeia care îl însoțea a ridicat bicicleta și a dus-o în fața barului.

În acel moment, un autoturism care circula din direcția Siret către comuna Mușenița a trecut cu roata stânga-față peste bărbatul căzut, continuând deplasarea fără a opri.

Polițiștii au identificat autoturismul implicat, un VW Sharan, și pe conducătorul acestuia, un bărbat din Siret. Acesta a declarat că nu a realizat că a fost implicat într-un accident rutier și că nu a observat pietonul căzut pe carosabil.

Testele efectuate cu etilotestul și drugtestul au avut rezultate negative, iar conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru analize de laborator.

Autoturismul a fost ridicat și indisponibilizat la sediul Poliției Siret.

Cadavrul victimei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Suceava, Cabinetul Rădăuți, pentru necropsie.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „ucidere din culpă” și „părăsirea locului accidentului”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor evenimentului.