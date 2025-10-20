Primăria Suceava, la un an de instalarea noii conduceri: Pentru noi, Suceava nu este doar un oraș. Este o misiune! Misiunea de a crește calitatea vieții sucevenilor!



Primăria Municipiului Suceava marchează un an de mandat sub o nouă conducere arătând că scopul principal este creșterea calității vieții cetățenilor, sub deviza „Suceava nu este doar un oraș, este o misiune!”.

„Pentru noi, Suceava nu este doar un oraș. Este o misiune! Misiunea de a crește calitatea vieții sucevenilor! Este un crez de dus la îndeplinire. Un crez de apărat! Nu de muls! Nu de furat! Nu de umilit! Este crezul de a îmbunătăți calitatea vieții sucevenilor”, a transmis Primăria Suceava.

Într-un mesaj publicat pe pagina de socializare, municipalitatea a detaliat progresele obținute în ultimul an în ceea ce privește îmbunătățirea aspectului urban, siguranța și fluența traficului.

Printre realizările notabile se numără modernizarea și amenajarea a cinci sensuri giratorii, care au contribuit la fluidizarea traficului și la înfrumusețarea principalelor artere ale orașului.

De asemenea, au fost amplasați peste 7.000 de metri pătrați de gazon (aproximativ 4.000 de metri liniari de aliniamente verzi) pe bulevarde și artere principale, iar în mai multe zone au fost înlocuite și montate balustrade noi, sporind siguranța pietonală și estetica urbană.

Pentru o vizibilitate mai bună, sensurile giratorii din centrul Sucevei și de la intrarea dinspre Fălticeni au fost aduse la nivelul străzii.

În plus, sensul giratoriu de pe strada Traian Vuia a fost extins la două benzi pentru a facilita traficul.

Amenajările peisagistice au transformat sensurile giratorii din centrul orașului, de la Teatrul Municipal și din cartierul Burdujeni, iar cel de la intrarea dinspre Fălticeni urmează să fie complet refăcut după finalizarea lucrărilor de reabilitare a conductelor de apă derulate de ACET.

„Nu ne oprim aici! Ne vom continua misiunea de a crește calitatea vieții sucevenilor”, a transmis Primăria Suceava, reiterând angajamentul de a transforma orașul într-un spațiu mai verde, mai sigur și mai prietenos pentru toți locuitorii săi.