Șofer băut și fără permis accidentat grav în timpul unei sesiuni de off-road în comuna Râșca

Secția de Poliție Rurală Vadu Moldovei a fost sesizată, duminică la ora 17:45, prin apel la 112 de către un localnic despre un accident rutier petrecut în satul Slătioara, comuna Râșca care a anunțat că un bărbat care conducea un autoturism s-a răsturnat în timpul unei activități off-road, lovindu-se la cap.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un bărbat din satul Slătioara, comuna Râșca, conducea un autoturism Nissan Patrol, înmatriculat în Bulgaria, pe islazul din comuna Râșca, în zona Dealu Gri-Poieni, fiind însoțit de doi pasageri.

Potrivit primelor date din anchetă, în jurul orelor 17:00-17:40, în timp ce urca o pantă abruptă cu o înclinație de aproximativ 45 de grade, autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori, mai întâi pe plafon, apoi revenind pe roți. În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni grave, fiind diagnosticat cu politraumatism cranio-cerebral, plagă parietal-occipitală și contuzie toracică.

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost internată pentru îngrijiri medicale.

Din cauza stării de sănătate, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, însă, întrucât emana halenă alcoolică, au fost prelevate probe biologice de sânge pentru analize.

Verificările efectuate în baza de date au relevat că bărbatul avea permisul de conducere anulat din 12 ianuarie 2024.

În acest context, polițiștii Postului de Poliție Râșca au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” , „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost anulat dreptul de a conduce” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” (art. 336 alin. 1 din Codul Penal). Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.