Șofer cu permisul suspendat, prins pe un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități în parcarea unui mall din Suceava

Un echipaj de poliție aflat, duminică seara, într-o acțiune de verificare privind utilizarea corectă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități și celor însoțite de copii sub 5 ani, a efectuat un control în parcarea unui mall de pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava.

Polițiștii au oprit un autoturism marca Audi, care tocmai se pusese în mișcare de pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități.

Conducătorul auto, un bărbat din Suceava, a prezentat certificatul de înmatriculare al vehiculului și actul de identitate, declarând că nu are asupra sa permisul de conducere, deoarece acesta este suspendat.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că dreptul său de a conduce vehicule pe drumurile publice este suspendat.

În consecință, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.