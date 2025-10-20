Sistare temporară a apei în zone din Suceava, dar și comunele Moara și Șcheia pentru lucrări de modernizare a stației de pompare Sf. Ilie



În cadrul proiectului finanțat cu fonduri europene „Modernizarea gospodăriilor de apă, capacităților de înmagazinare apă și a stațiilor de pompare în localitățile Suceava și Fălticeni – LOT 1 Sistem de alimentare cu apă Suceava“, ACET S.A. Suceava anunță că, în data de 22 octombrie 2025, începând cu ora 08:00, se vor efectua lucrări de montare a unui grup de pompare și a unui debitmetru pe conducta de transport la Castelul de apă, în incinta Stației de pompare Sf. Ilie din municipiul Suceava.

Pentru realizarea acestor lucrări, furnizarea apei va fi sistată total în următoarele zone:

Municipiul Suceava: bulevardul Sofia Vicoveanca, străzile Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurei, Stațiunii, Gavril Tudoraș, inclusiv punctele termice Obcini 2, 3 și 4;

Comuna Moara: cartierul Primăverii;

Comuna Șcheia: străzile Morii, Făgărașului, Parângului, Vilelor, Tarnița, Ostra, cartierul Sf. Ilie – nou, sat Sf. Ilie – vechi.

Lucrările sunt programate să se finalizeze în aceeași zi, până la ora 18:00, urmând ca ulterior să înceapă încărcarea instalației de distribuție.

În funcție de progresul lucrărilor, durata estimată ar putea fi ajustată, iar ACET S.A. va comunica eventualele modificări.

La reluarea furnizării apei, este posibil ca apa să prezinte o turbiditate mai mare. În acest caz, cetățenii sunt rugați să lase robinetul deschis câteva minute și să utilizeze apa doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia. Dacă problema persistă, aceștia sunt încurajați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, la care o echipă specializată se va deplasa pentru soluționarea sesizării.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim pentru înțelegere“, a transmis directorul general al ACET S.A. Suceava, ing. Ștefan Groza.