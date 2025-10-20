CSU Suceava confirmă statutul de pepinieră de talente având cinci reprezentanți la lotul național de cadeți al României



Clubul Sportiv Universitar (CSU) Suceava își confirmă statutul de pepinieră de talente, având cinci reprezentanți convocați la stagiul de pregătire al lotului național de cadeți al României (generația 2010/2011), programat în perioada 24-27 octombrie 2025, la Sighișoara.

Este vorba despre antrenorul Vasile Boca, numit selecționer al naționalei de cadeți, și patru jucători talentați: portarul Eric Bichir, interul stânga Paul Rotari, interul dreapta Ionuț Babiuc și interul stânga Matei Flutur.

Cei patru tineri handbaliști fac parte din echipa de juniori 2 a CSU Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc și Vasile Boca, și se remarcă prin performanțe constante la nivel național.

Pentru Vasile Boca, această convocare marchează debutul său ca selecționer al naționalei de cadeți, după ce în perioada 2022-2023 a fost antrenor secund la lotul de juniori (generația 2004/2005), iar în 2023 și 2024 a ocupat poziția de antrenor principal al lotului de juniori (generația 2006/2007).

Stagiul de la Sighișoara reprezintă o etapă importantă de pregătire pentru viitoarele competiții internaționale, iar prezența numeroasă a sucevenilor subliniază contribuția semnificativă a clubului la dezvoltarea handbalului juvenil românesc.