Artistul sucevean Constantin Severin, invitat să expună la Trienala de Artă Setouchi din Japonia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Artistul sucevean Constantin Severin a fost invitat de platforma de artă ArtSeen din Toronto, Canada, să participe la prestigioasa Trienală de Artă Setouchi, unul dintre cele mai emblematice festivaluri de artă contemporană din Japonia.

Evenimentul, care transformă insulele din Marea Interioară Seto într-un spațiu vibrant de creație, celebrează conexiunea dintre artă, natură și cultură, pe fundalul unor peisaje marine spectaculoase.

Lucrarea „Text și Timp 94” (ulei pe pânză, 100×70 cm, 2012), parte a seriei Expresionismul Arhetipal, va fi prezentată pe panouri digitale de mare impact în huburi culturale și urbane din Japonia, în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2025.

Aceasta va fi expusă în locații strategice, precum Synchro 7 Setouchi, Synchro 7 Tokyo și Plaza Premium Lounge din Osaka, oferind o vizibilitate remarcabilă în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase evenimente artistice din Asia.

Participarea lui Severin la Trienala Setouchi, prin intermediul ArtSeen, reprezintă o oportunitate unică de a aduce arta românească contemporană în atenția iubitorilor de artă, curatori și colecționari din întreaga lume, într-un format digital inovator, care completează instalațiile tradiționale ale festivalului.