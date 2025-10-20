Circulația mai multor trenuri spre și dinspre Suceava, suspendată temporar de CFR



Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunţat suspendarea temporară a circulaţiei mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marţi, 21 octombrie 2025, ora 00:01, din cauza neachitării sumelor restante de peste 100 de milioane de lei aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.).

Printre rutele afectate se numără mai multe trenuri Regio care leagă Suceava de alte localități.

Astfel, începând cu 21 octombrie 2025, vor fi suspendate trenurile Regio:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;

R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;

R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur.

De asemenea, începând cu 7 noiembrie 2025, mai multe trenuri InterRegio vor fi suspendate, inclusiv curse care afectează alte rute importante din țară, precum Braşov – Bucureşti Nord, Bucureşti Nord – Iaşi sau Timişoara Nord – Oradea.

CFR SA precizează că aceste măsuri sunt temporare şi că circulaţia trenurilor va fi reluată imediat ce restanţele vor fi achitate integral. Pentru a evita neplăcerile, călătorilor li se recomandă să consulte informațiile disponibile pe site-ul www.mersultrenurilor.infofer.ro, pe site-urile operatorilor de transport feroviar sau în stațiile de cale ferată și la casele de bilete.