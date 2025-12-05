Accident de muncă mortal la EGGER Rădăuți: Un angajat și-a pierdut viața, iar activitatea în zona respectivă a fost oprită imediat



Un grav accident de muncă a avut loc vineri seara, în jurul orei 17:00, în incinta fabricii EGGER din Rădăuți, soldat cu decesul unui angajatului implicat.

Conducerea companiei a transmis un comunicat oficial în care își exprimă profunda întristare:

„Suntem profund îndurerați de acest eveniment și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Gândurile noastre se îndreaptă și către colegii care trec prin momente extrem de dificile.

Activitatea în zona în care s-a produs incidentul a fost oprită imediat, serviciile de urgență și autoritățile competente au fost anunțate fără întârziere, iar o anchetă este în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor. Vom colabora pe deplin cu organele de cercetare.

Siguranța angajaților reprezintă o prioritate absolută pentru compania noastră.”

La fața locului s-au deplasat echipaje de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, Poliție și Parchet, care efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și condițiile producerii tragediei.

EGGER Rădăuți este unul dintre cei mai mari angajatori privați din județul Suceava, cu peste 900 de salariați.

Potrivit unor surse apropiate situației, în incident au fost implicate două persoane, una dintre ele fiind accidentată mortal, iar cealaltă a fost rănită ușor.