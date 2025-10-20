Conducerea Primăriei Suceava: Aveam datoria morală ca, încă din primul nostru an în Primărie, să le redăm sucevenilor Parcul Șipote după ce a fost neglijat 20 de ani din „rea-voință sau nepricepere”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Suceava a finalizat prima etapă de reamenajare a Parcului Șipote, un simbol al orașului, care timp de două decenii a fost neglijat din „rea-voință sau nepricepere”.

„Să nu pui în valoare, timp de 20 de ani, acest parc extraordinar al Sucevei a însemnat fie rea-voință, fie nepricepere”, a transmis municipalitatea.

Potrivit unui mesaj al Primăriei Suceava, după ani de promisiuni neîndeplinite, parcul a fost revitalizat, devenind un spațiu modern și sigur pentru toate generațiile.

„Am înțeles încă din prima zi că o plimbare prin Suceava, fără Parcul Șipote, ar fi ca și cum cineva ar veni de nicăieri și ar merge spre nicăieri”, arată Primăria Suceava.

Copiii și tinerii descoperă acum frumusețea Parcului Șipote, în timp ce seniorii își reamintesc momentele tinereții petrecute aici.

„După 20 de ani de promisiuni deșarte și așteptări sterile, copiii și tinerii au descoperit Parcul Șipote, iar seniorii l-au redescoperit, alături de amintirile din tinerețe”, precizează Primăria Suceava.

Potrivit sursei citate, băncile noi, iluminatul modern și măsurile de siguranță permit plimbări și activități sportive atât ziua, cât și noaptea, transformând parcul într-un loc vibrant al comunității.

„Moralitatea nu este opțională. Aveam datoria morală să redăm sucevenilor Parcul Șipote încă din primul nostru an în Primărie”, a transmis municipalitatea.

Proiectul nu se oprește aici: urmează amenajarea traseelor naturale, aleilor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, a unui amfiteatru, toaletelor ecologice și alte surprize pentru suceveni.

„Urmează etapa de amenajare a traseelor naturale, a aleilor pentru persoanele cu dizabilități, a amfiteatrului, a toaletelor ecologice și a altor surprize plăcute pentru cei care ne dau energia de care avem nevoie: sucevenii!”, se mai arată în mesaj.