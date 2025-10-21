Angajații DGASPC din țară ies în stradă pentru că nu mai sunt fonduri pentru funcționare: Criza financiară a paralizat sistemul de asistență socială din țară



Salariații din asistența socială și protecția copilului anunță un protest în fața Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, miercuri, 22 octombrie 2025, între orele 11:00-13:00, pentru a trage un semnal de alarmă asupra crizei financiare care paralizează sistemul de asistență socială din România.

Federația Națională Sindicală „PRO.ASIST”, alături de Confederația Cartel ALFA, acuză Guvernul României, în special pe Premierul Ilie Bolojan și Președintele Nicușor Dan, de indiferență față de situația dramatică din sistem.

Ministerul Muncii este responsabil pentru neactualizarea standardelor de cost la nivelul anului 2025, ceea ce a generat un decalaj major între fondurile alocate și costurile reale pentru funcționarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC). Creșterea prețurilor la utilități, alimente, medicamente, produse igienico-sanitare, majorarea TVA-ului și inflația au agravat situația, punând în pericol îngrijirea beneficiarilor.

Potrivit sindicatelor, în prezent, peste 5.000 de salariați din asistența socială nu și-au primit salariile pentru luna septembrie 2025. În județele Maramureș și Vâlcea, peste 2.000 de angajați nu au fost plătiți de aproape trei luni, ajungând în situații disperate: fără bani pentru utilități, rate bancare, hrană sau transport către centrele rezidențiale.

Federația FNS PRO.ASIST a avertizat încă din august 2025 asupra lipsei fondurilor necesare pentru salarii și funcționarea sistemului, însă solicitările pentru rectificarea bugetară din septembrie 2025 au fost ignorate de Premierul Ilie Bolojan. Nici Președintele Nicușor Dan nu a răspuns apelurilor pentru dialog, lăsând sistemul în colaps.

Începând cu luna noiembrie 2025, jumătate din DGASPC-urile din țară nu vor mai avea fonduri pentru salarii, utilități, alimente sau medicamente ceea ce înseamnă că îngrijirea copiilor, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și persoanelor fără adăpost este grav amenințată.

„DGASPC-urile vor ajunge în situația de a îngriji copiii și persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități pe datorie sau în situația de a-i scoate în stradă la cerșit!”, avertizează FNS PRO.ASIST.

Federația face un apel urgent către autorități pentru alocarea imediată a fondurilor necesare și pentru un dialog responsabil. Nesoluționarea crizei va avea consecințe ireversibile asupra beneficiarilor și salariaților din sistem. „România nu își mai poate permite afectarea serviciilor sociale din cauza nepăsării guvernamentale”, subliniază reprezentanții FNS PRO.ASIST.