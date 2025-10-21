Facultatea de Inginerie Alimentară din Suceava a sărbătorit Ziua Mondială a Alimentației prin evenimente dedicate studenților și cercetătorilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a celebrat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități menite să promoveze educația, cercetarea și colaborarea cu producătorii locali.

Evenimentele, desfășurate în perioada 15-17 octombrie, au reunit studenți, cadre didactice, cercetători internaționali și reprezentanți ai industriei alimentare.

Pe 15 octombrie, în campusul USV, a avut loc un workshop organizat în parteneriat cu Asociația „Gustă din Bucovina” și Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava. Evenimentul a adus în prim-plan antreprenori locali, precum Ciprian Hostiuc și Cosmin Ciornei, care au discutat cu studenții despre provocările din industria alimentară, importanța lanțurilor scurte de aprovizionare și valoarea materiilor prime locale pentru produse de calitate.

Invitat special, prof. Vania Atudorei, cercetător român stabilit în Canada, a marcat 80 de ani de la înființarea FAO, prezentând o analiză globală a siguranței alimentare, risipei de alimente și malnutriției.

Pe 16 octombrie, peste 40 de studenți și șase cadre didactice au vizitat compania Mopan Suceava, la invitația președintelui Adrian Porumboiu și a directorului general Radu Daniel, pentru a celebra Ziua Mondială a Pâinii. Vizita a oferit o perspectivă practică asupra procesului de fabricare a pâinii, evidențiind combinarea tradiției cu tehnologiile moderne în industria de morărit și panificație.

Începând cu 17 octombrie, Facultatea de Inginerie Alimentară a găzduit cea de-a zecea ediție a Conferinței internaționale Biotechnologies – Present and Perspectives, cu peste 100 de participanți din țări precum România, Ucraina, Republica Moldova, Spania, Cehia, Polonia, Slovacia, Turcia, SUA și Bulgaria.

Temele discutate au inclus tehnologii alimentare moderne, produse funcționale, reducerea risipei alimentare și metode de detectare a falsificării produselor.

Participanții au vizitat și un producător de brânzeturi din zona montană a județului Suceava, unde au analizat bune practici în industria lactatelor.

„Aceste evenimente oferă studenților o perspectivă internațională asupra ingineriei alimentare și oportunitatea de a înțelege provocările și oportunitățile din industrie. Implicarea absolvenților și a partenerilor locali consolidează legătura dintre educație și practică”, a declarat prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară.

Facultatea de Inginerie Alimentară din Suceava continuă să promoveze excelența academică și colaborarea cu industria, pregătind viitori specialiști pentru un domeniu esențial al economiei globale.