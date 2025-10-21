Frumusețea chihlimbarului, celebrată la expoziția MINERALIA – salonul de toamnă 2025 organizată de Muzeul de Științele Naturii din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită pasionații de minerale și bijuterii la ediția de toamnă a expoziției cu vânzare MINERALIA, care va avea loc în perioada 7–9 noiembrie 2025, la Muzeul de Științele Naturii din Suceava. Evenimentul, cu intrare liberă, va fi deschis zilnic între orele 10:00–18:00 (ultima intrare la 17:30) și pune în centrul atenției chihlimbarul, o comoară naturală cu o istorie fascinantă.

Chihlimbarul, cunoscut și ca ambră, este rășina fosilizată a coniferelor care au populat Pământul acum zeci de milioane de ani. Format în condiții de căldură și presiune, acest material spectaculos impresionează prin varietatea sa de culori – de la galben auriu la portocaliu roșiatic, alb lăptos sau maro închis – fiind extrem de apreciat în industria bijuteriilor.

Proprietățile sale unice, precum capacitatea de a pluti pe apa sărată, i-au atras denumirea de „piatră de mare” în antichitate.

Chihlimbarul a fascinat civilizațiile de-a lungul timpului:

Vikingii îl foloseau ca monedă de schimb, având o valoare comparabilă cu aurul.

Grecii antici l-au numit „electron” datorită capacității sale de a genera electricitate statică prin frecare.

Romanii îi atribuiau puteri vindecătoare și calități magice, utilizându-l în tratamente și ceremonii.

În secolul XVIII, meșteri polonezi au creat celebra „Sală de Chihlimbar” din Palatul din Sankt Petersburg, la comanda Țarului Rusiei.

O mențiune specială o reprezintă Rumanitul, un chihlimbar roșiatic unic, descoperit în satul Colți, județul Buzău, o raritate pe plan mondial.

Principala sursă de chihlimbar rămâne însă coasta Mării Baltice, de unde provin majoritatea pieselor expuse.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere bijuterii și obiecte de artă din chihlimbar, care ascund povești și mistere de milioane de ani. Evenimentul este organizat cu sprijinul domnului Andrei Gorduza, partener constant al Muzeului Național al Bucovinei, și este finanțat de Consiliul Județean Suceava.