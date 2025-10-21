Percheziții DNA la Suceava într-un dosar vizând evaziune fiscală de 29 de milioane de lei la vânzarea de autoturisme



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție desfășoară cercetări într-un dosar penal privind presupuse infracțiuni de evaziune fiscală, comise în perioada 2022-2025, de mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, anunță DNA.

Ancheta vizează activități legate de vânzarea de autoturisme, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 29.000.000 de lei adus statului, conform Legii 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Marți, 21 octombrie 2025, în baza autorizărilor legale obținute de la instanța competentă, DNA efectuează percheziții domiciliare în 12 locații din județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava.

Acțiunile vizează domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate.

DNA precizează că detalii suplimentare vor fi furnizate atunci când circumstanțele procedurale vor permite.