Concert de muzică barocă și clasică la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina

Muzeul Național al Bucovinei continuă Stagiunea muzicală din cadrul proiectului „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei” cu evenimentul BAROC, CLASIC… ABC: Barocul și Clasicismul muzical. Concertul va avea loc sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 18:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. Evenimentul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Protagoniștii serii: Trio Enérgeia

Andrei Mihail Radu – vioară (Filarmonica Brașov)

Andrieș Cigulea – violă (Filarmonica de Stat Transilvania, Cluj-Napoca)

Radu Croitoru – violoncel (Filarmonica Brașov)

Program:

Johann Sebastian Bach: Variațiunile Goldberg pentru trio de coarde, BWV 988 (aranjament de Federico Sarudiansky)

Ludwig van Beethoven: Trio de coarde op. 9 nr. 1 în Sol Major

Evenimentul va fi prezentat de Corina Alexandra Răducanu.

Preț bilet: 5 lei

Despre Trio Enérgeia

Andrei Mihail Radu (vioară) este absolvent al Liceului de Arte Bălașa Doamna din Târgoviște și al Universității Naționale de Muzică din București, unde a obținut licența (2019) și masterul (2021) în interpretare instrumentală – vioară, la clasa conf. univ. dr. Ladislau Csendes și muzică de cameră – conf. univ. dr. Manuela Giosa. În prezent, este doctorand al aceleiași universități. A susținut recitaluri solo și de muzică de cameră în 55 de localități din România, precum și în Canada, Elveția, Franța, Germania și Italia. Ca membru al unor orchestre simfonice, a concertat în Bulgaria, China, Israel, Macedonia, Moldova, Serbia, Spania, SUA și Turcia, colaborând cu ansambluri precum Camerata Regală, Orchestra de Cameră Radio, Opera Națională București și Orchestra Română de Tineret. A cântat alături de Royal Concertgebouw Orchestra (2017), Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra (2019) și Orchestra Națională a Franței (2023). Din 2019 este bursier SoNoRo Interferențe și a participat la cursuri de măiestrie cu violoniști precum Alexandru Tomescu și David Grimal. Din 2023 este membru al partidei de vioara I a Filarmonicii Brașov, iar în 2024 a coordonat prima ediție a Aninoasa Clasic Festival.

Andrieș Cigulea (violă) s-a născut în Chișinău, Republica Moldova, și a absolvit Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu (2017) și Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca (2021). A urmat un masterat la Gustav Mahler Privatuniversität din Klagenfurt, Austria (2021–2023), iar din 2025 este student la un al doilea masterat în Relații Publice la FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A concertat ca solist și în ansambluri camerale în Moldova, România, Austria, Germania, Italia, Elveția, Belgia, Grecia, Spania, Portugalia și Turcia, colaborând cu orchestre precum EUYO, Orchestra Națională de Tineret a României și Baltic Sea Philharmonic, sub bagheta unor dirijori renumiți precum Marin Alsop și Cristian Mandeal. Din 2024 este membru al partidei de viole a Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca și șef de partidă la viole în Orchestra Națională de Tineret a României.

Radu Croitoru (violoncel) este absolvent al Liceului de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău și al Universității Naționale de Muzică din București, unde a obținut licența (2013) și masterul (2015) la clasa prof. univ. dr. Marin Cazacu. A urmat și un masterat în Management Artistic la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași (2021–2023). Din 2019 este violoncelist al Filarmonicii Brașov și inițiator al proiectului VlogOnCello, care promovează muzica clasică. A organizat turnee precum VlogOnCello Transylvania Tour (2020) și a produs un film documentar în Munții Făgăraș (2022). În 2024 a fondat Brasov Youth Orchestra, iar în 2025 a lansat Cvartetul ERRA, platforma culturHUB.md și albumul Legacy Collection: Cello & Piano. A concertat în săli prestigioase din România, Moldova, Turcia și Ungaria și este laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale.