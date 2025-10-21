CSU Suceava întâlnește CSU „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în Turul I al Cupei României la handbal masculin



Echipa de handbal masculin CSU Suceava va disputa miercuri, 22 octombrie, de la ora 12:00, un meci în deplasare împotriva echipei CSU „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, în cadrul Turului I al Cupei României. Pentru această partidă, lotul sucevean include în premieră trei tineri jucători: Ianis Chiruț (17 ani), Daniel Popovici (18 ani) și Adrian Condrea (18 ani), toți crescuți în pepiniera clubului.

Ianis Chiruț: “Sper să joc cât mai bine. Este un moment oportun să arăt cât am muncit în ultima perioadă. Sper ca totul să decurgă bine. Vreau să ajung cât mai sus, să joc la echipa națională de seniori, să nu mă accidentez și să obțin cât mai multe victorii. Nu simt presiune din partea tatălui meu, îl privesc ca pe un idol și sper să ajung chiar mai sus decât el.”

Florin Sîrghie: “Avem încredere că va fi un meci foarte bun la Târgu Jiu și sperăm să mergem mai departe în Cupa României. După această etapă din Cupă vom avea o scurtă pauză competițională, în care ne vom pregăti pentru următoarele meciuri din campionat.”

Bogdan Șoldănescu: “Avem o deplasare dificilă, de aproximativ 800 de kilometri, la Târgu Jiu, într-o competiție în care ne-am propus să ajungem cât mai sus. Chiar înainte de antrenament le-am reamintit băieților cât de frumoase au fost momentele trăite la Final Four-ul Cupei României de la Baia Mare și ne dorim să le reedităm. Din acest motiv, trebuie neapărat să câștigăm meciul de miercuri. Cu siguranță suntem echipa favorită, dar trebuie să demonstrăm asta în teren. Trebuie să arătăm că suntem o echipă de Liga Națională și că merităm să mergem mai departe în Cupa României. Toți jucătorii care sunt apți din punct de vedere medical vor face deplasarea. Tratăm cu foarte multă seriozitate acest meci. Bineînțeles, vor avea ocazia să joace și câțiva tineri crescuți la Suceava. Sperăm să fie un debut de bun augur pentru ei și să le oferim minute efective, nu doar o simplă deplasare cu echipa mare.”