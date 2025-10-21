Un bărbat a murit după ce a căzut cu bicicleta pe un drum comunal din Vadu Moldovei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată, luni după amiaza în jurul orei 17:20 prin apel la 112 despre un accident grav petrecut în satul Ioneasa, comuna Vadu Moldovei.

Potrivit datelor din anchetă, o persoană care se deplasa pe bicicletă a căzut pe carosabil și se afla în stare de inconștiență.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 58 de ani, din satul Ioneasa, circula cu bicicleta pe drumul comunal DC 10.

În jurul orei 17:16, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și a căzut pe carosabil.

Din nefericire, în urma accidentului, biciclistul a decedat.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă” cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei.