Educația timpurie în centrul dezbaterilor academice în cadrul unei conferințe naționale de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

În perioada 17-18 octombrie 2025, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit conferința națională cu tema Educația timpurie – surse și resurse pentru dezvoltarea competențelor profesionale.

Evenimentul, coordonat de prof. univ. dr. Otilia Clipa, prodecan al facultății, a reunit profesori de la universități din întreaga țară, promovând colaborarea și schimbul de bune practici în domeniul educației timpurii.

Conferința a avut ca scop prezentarea a două volume de referință coordonate de prof. univ. dr. Ion Albulescu și prof. univ. dr. Horatiu Catalano de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, la care au contribuit și cadre didactice din Suceava.

Prezentările interactive ale acestor lucrări au fost realizate de conf. univ. dr. Daniela Jeder, conf. univ. dr. Liliana Mâță, asist. univ. dr. Andreea Dohotaru, lect. univ. dr. Florin Constantin Domunco, lect. univ. dr. Marius Constantin Eși și conf. univ. dr. Doina Maria Schipor.

Evenimentul a inclus și ateliere de formare, care au facilitat dialogul între studenți, profesori și autori, contribuind la o mai bună înțelegere a rolului profesorului în dezvoltarea comunității.

Un moment de interes a fost atelierul Roboțeii de(pe) podea – integrare în educația timpurie, coordonat de prof. univ. dr. Horatiu Catalano și asist. univ. dr. Gabriela Mestic, care a explorat utilizarea roboților de podea în activitățile didactice prin metode non-invazive.

De asemenea, atelierul Realități VR și medii ambientale inteligente, susținut de prof. univ. dr. Ovidiu Schipor și lect. univ. dr. Alexandru Ionut Siean, a prezentat aplicații inovatoare ale tehnologiei în educație, cu demonstrații în Auditorium „Joseph Schmidt” și în Laboratorul MINTVIZ, coordonat de prof. univ. dr. Radu Daniel Vatavu.

Evenimentul, organizat fără taxă de participare, a fost finanțat prin proiectul FSS 258/GP/28.04.2025.