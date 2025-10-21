„O viață sănătoasă prin prevenirea comportamentelor de risc” – activitate tematică de succes la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Intră acum și în grupul de
În cadrul Programului „Săptămâna verde”, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a organizat, în a doua zi a evenimentului, o activitate tematică de informare și prevenție intitulată „O viață sănătoasă prin prevenirea comportamentelor de risc”.
Activitatea, coordonată de directorul prof. Adrian-Nicolae Puiu, directorul adjunct prof. Luminița Lăzărescu, consilierul educativ prof. Miriam Leon-Postolache, împreună cu consilierul școlar prof. Mărioara Ardelean, prof. Cezar Vlonga, prof. Constantin Ichim și bibliotecara Andreea Ciobara, a reunit peste 450 de elevi din 17 clase.Scopul principal al evenimentului a fost promovarea unui stil de viață sănătos și reducerea comportamentelor cu risc medical, psiho-social sau legal.
Elevii au avut ocazia să interacționeze cu specialiști din domenii precum sănătatea, legislația și prevenția. Printre invitați s-au numărat: dr. Anca Stroescu (Direcția de Sănătate Publică Suceava), care a discutat despre efectele nocive ale „drogurilor digitale”; Cătălina Coștiug (Centrul de Sănătate Mintală și Prevenire a Adicțiilor Suceava), care a abordat consecințele psiho-sociale ale consumului de droguri; comisar șef Mărioara Niga (IPJ Suceava), care a prezentat campania „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”; Florin Tudosă-Vlad (Asociația „Eliberare”), care a vorbit despre prevenirea traficului de persoane și a abuzului online; avocații Octavian Ciobîcă și Mirela Todorese (Baroul Suceava), care au explicat consecințele legale ale traficului de droguri; și prof. Mihai Cioată (Asociația „Addicted to Life/Devotat Vieții”), care a discutat despre protejarea copiilor în era digitală.
Ajunsă la a patra ediție, această activitate s-a consolidat ca o tradiție a colegiului, remarcându-se prin profesionalismul invitaților și implicarea masivă a elevilor și profesorilor.
Temele abordate, perfect aliniate cu provocările actuale ale adolescenților, au oferit participanților informații valoroase pentru prevenirea riscurilor și adoptarea unui stil de viață sănătos.
