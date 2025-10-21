Curtea de Apel Suceava suspendă protestul și reia activitatea de judecată



Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Suceava, convocată, marți, de președintele instanței în conformitate cu prevederile art. 13 lit. i) și art. 14 pct. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, a decis în unanimitate suspendarea protestului inițiat prin Hotărârea nr. 3/2025.

Astfel, activitatea de judecată va fi reluată începând cu data de 22 octombrie 2025.

Decizia vine în contextul necesității monitorizării evoluției procesului legislativ privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Adunarea generală a judecătorilor va fi reconvocată ulterior pentru a evalua dacă este necesară adoptarea altor măsuri în funcție de modificările legislative.