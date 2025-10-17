IPS Calinic îndeamnă directorii de școli din Suceava să fie modele de integritate și discernământ, în mesajul la Reuniunea managerială „Împreună pentru viitorul educației”



Liceul Teoretic „Filadelfia” din Suceava a găzduit, vineri, Reuniunea managerială „Împreună pentru viitorul educației”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis cu acest prilej un mesaj profund directorilor de școli prezenți, propunând un „Decalog al directorilor de școală” care să ghideze misiunea educațională cu înțelepciune, credință și responsabilitate.

IPS Calinic a subliniat rolul central al directorului de școală ca „principiu al coerenței și stabilității instituționale”, prezentând zece principii fundamentale pentru exercitarea acestei responsabilități.

Acestea includ asumarea educației ca o lucrare providențială, cultivarea discernământului, promovarea integrității morale, îndrumarea cu statornicie și recunoașterea contribuțiilor colegilor. „Faceți din integritate axa deciziilor voastre, având conștiința că dreptatea, unită cu iubirea, reflectă ordinea cerească”, a afirmat Arhiepiscopul, îndemnând directorii să fie „icoane vii ale virtuții” și să încredințeze roadele muncii lor lui Dumnezeu.

În spiritul conlucrării cu divinul, IPS Calinic a încheiat mesajul cu o rugăciune special alcătuită pentru cei care conduc instituțiile de învățământ din județul Suceava. În aceasta, a cerut harul discernământului pentru directori, protecție pentru elevi, prețuire pentru munca profesorilor și încredere în comunitate, rugându-se ca școlile să fie spații ale „păcii minții și curăției inimii”. „Păzește-i de ispita numerelor fără conștiință; ajută-i să caute sensul înaintea performanței, să prețuiască formarea caracterului mai mult decât strălucirea de moment”, a mai transmis IPS Calinic.

Decalogul alcătuit de IPS Calinic:

1.⁠ ⁠Asumați-vă slujirea ca pe o lucrare providențială, în care educarea persoanei devine participare la lucrarea Înțelepciunii divine.

2. Așezați în centrul slujirii voastre demnitatea persoanei și vedeți în fiecare dascăl un partener al lucrării voastre, pregătit pentru a modela minți și a forma caractere.

3.⁠ ⁠Cultivați discernământul ca pe o virtute a minții luminate de har, având conștiința că buna rânduială și echilibrul lumii sunt reflexii ale conlucrării cu Logosul divin.

4.⁠ ⁠Îndrumați cu inimă statornică și cu gând cumpătat, păstrând pacea colectivului ca respirație lăuntrică a autorității voastre.

5.⁠ ⁠Fiți icoane vii ale integrității morale, căci cel care se face el însuși mărturie a binelui devine pedagog al virtuții.

6.⁠ ⁠Exercitați-vă misiunea cu discernământ și așezare duhovnicească, fiindcă veți da seamă înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care v-ați comportat și v-ați împlinit lucrarea.

7.⁠ ⁠Înțelegeți actul educațional ca pe o liturghie a rațiunii, în care fiecare lecție devine o jertfă de sens adusă lui Dumnezeu pe altarul sufletelor elevilor dumneavoastră.

8.⁠ ⁠Faceți din integritate axa deciziilor voastre ca directori, având conștiința că dreptatea, atunci când este unită cu iubirea, reflectă ordinea cerească.

9.⁠ ⁠Recunoașteți și apreciați contribuțiile celor din subordinea dumneavoastră, ascultându-i, sprijinindu-i, încurajându-i și sfătuindu-i, cu iubire, respect și responsabilitate.

10.⁠ Încredințați lui Dumnezeu roadele ostenelilor, având nădejdea că nimic din ceea ce ați făcut nu se pierde, ci se desăvârșește tainic în Împărăția cerurilor.