Prefectul Andronachi la reuniunea managerială pe educație de la Suceava: Educația este investiția cu cel mai sigur randament pentru viitorul societății. Rezultatele apar atunci când instituțiile, școala și familia lucrează împreună, cu încredere și consecvență

Liceul Teoretic „Filadelfia” din Suceava a fost, vineri, gazda Reuniunii manageriale „Împreună pentru viitorul educației”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Evenimentul a reunit aproximativ 200 de directori ai unităților de învățământ din județ, alături de inspectori școlari generali din regiunea Moldovei, într-un cadru dedicat analizei rezultatelor și planificării strategice pentru anul școlar 2025-2026.

Participanții au evaluat performanțele anului școlar 2024-2025 și au stabilit prioritățile pentru perioada următoare, punând accent pe calitatea actului educațional, promovarea performanței și incluziunii, modernizarea infrastructurii școlare și consolidarea parteneriatului dintre școală, familie și comunitate.

Invitatul special, prof. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a prezentat prevederile Legii nr. 141/2025 și direcțiile metodologice pentru organizarea concursurilor viitoare destinate directorilor și inspectorilor școlari.

La eveniment au participat și prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, care au adresat mesaje de susținere comunității educaționale.

„Educația este investiția cu cel mai sigur randament pentru viitorul societății. Rezultatele apar atunci când instituțiile, școala și familia lucrează împreună, cu încredere și consecvență”, a declarat prefectul Traian Andronachi.

Discuțiile au evidențiat dedicarea cadrelor didactice în formarea generațiilor viitoare și importanța investițiilor continue în infrastructura educațională, adaptarea metodelor pedagogice la nevoile elevilor și promovarea inovației în școli.

Participanții au reafirmat că educația reprezintă fundamentul dezvoltării comunităților sucevene și al societății în ansamblu.