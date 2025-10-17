Vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, la Reuniunea managerială: Educația este cea mai sigură investiție în viitor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat, vineri, la Reuniunea managerială „Împreună pentru viitorul educației”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în sala de festivități a Liceului Teoretic Filadelfia din Suceava.

Evenimentul a reunit directori ai unităților de învățământ din întreg județul, cărora Nicolae Robu li s-a adresat atât din perspectiva unui profesor cu experiență, cât și din cea de vicepreședinte al CJ Suceava.

„Vă vorbesc astăzi atât în calitate de coleg, de profesor, cât și în cea de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. Cunosc din interior presiunea care apasă pe umerii celor care susțin sistemul educațional, mai ales când regulile se schimbă în timpul jocului, așa cum s-a întâmplat la finalul anului școlar trecut. Le mulțumesc colegilor directori pentru efortul și echilibrul demonstrate într-un an plin de provocări”, a declarat Nicolae Robu.

Vicepreședintele Robu a subliniat angajamentul constant al administrației județene pentru susținerea educației.

În anul școlar 2023-2024, 359 de elevi și 27 de cadre didactice din județ au fost recompensați pentru performanțele lor, printr-un program de premiere în valoare de peste 100.000 de lei.

De asemenea, din economiile realizate, CJ Suceava a achiziționat patru microbuze școlare noi, destinate transportului elevilor din mai multe localități.

Nicolae Robu a pledat pentru o implicare mai activă a comunităților locale și a mediului de afaceri în susținerea școlilor, oferind exemplul propriei experiențe ca director al Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana.

Acolo, cu sprijinul antreprenorilor locali, au fost achiziționate un autocar și un microbuz pentru transportul elevilor.

„Trebuie să le explicăm antreprenorilor că banii din impozitul pe profit, care pleacă spre București, pot rămâne acasă dacă sunt redirecționați către școli. Educația rămâne cea mai sigură investiție în viitor”, a spus acesta.

În încheiere, vicepreședintele a transmis un mesaj de încurajare: „Vă doresc succes în noul an școlar, sănătate și puterea de a merge mai departe cu aceeași determinare. Vă asigur de tot sprijinul meu și al noii administrații județene în toate proiectele care pot susține școala suceveană și pot oferi condiții mai bune elevilor și profesorilor”.