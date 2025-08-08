Amenzi de zeci de mii de lei pentru nereguli privind gestionarea deșeurilor pe șantiere din municipiul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma controalelor efectuate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava pe șantiere de construcții din zona municipiului Suceava, au fost constatate nereguli privind respectarea legislației de mediu în vigoare.

Verificările au vizat o societate care desfășoară activități conform codului CAEN 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 27.500 lei pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea deșeurilor.

De asemenea, au fost stabilite măsuri cu termene precise pentru remedierea deficiențelor constatate.

Autoritatea de mediu a precizat că va continua monitorizarea conformității cu legislația de mediu pentru a asigura protecția mediului înconjurător.