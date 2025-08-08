Poliția Locală Suceava a ridicat două autovehicule care blocau lucrările pe strada Ștefan Tomșa



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Locală Suceava a intervenit, vineri, pentru ridicarea a două autovehicule staționate în parcarea de pe strada Ștefan Tomșa, care obstrucționau accesul utilajelor și desfășurarea lucrărilor pe un șantier aflat în derulare.

Primăria Suceava menționează că proprietarii mașinilor fuseseră notificați în prealabil, în urmă cu câteva zile, să elibereze parcarea, însă nu au respectat solicitarea autorităților.

Primăria Suceava reamintește cetățenilor importanța respectării semnalizărilor și atenționărilor temporare pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor publice și pentru a evita aplicarea sancțiunilor.

Municipalitatea suceveană mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și colaborare.