Regiunea germană Schwaben sprijină județul Suceava cu o donație de 25.000 de euro pentru victime ale inundațiilor


Solidaritatea internațională se manifestă pentru comunitățile din județul Suceava afectate de recentele inundații, a anunțat, vineri, CJ Suceava.

Astfel, regiunea Schwaben din landul Bavaria, Germania, înfrățită cu Suceava, a anunțat un ajutor financiar în valoare de 25.000 de euro, destinat sprijinirii directe a persoanelor afectate din sudul județului.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele regiunii Schwaben, Martin Sailer, a exprimat compasiunea față de situația dramatică cauzată de inundații.

Acesta a precizat că, în urma unei tragedii similare trăite în Schwaben anul trecut, regiunea a decis să ofere sprijin financiar rapid.

Donația, gestionată împreună cu asociația Hilfswerk Schwaben – Bukowina e.V., condusă de Dr. h.c. Jürgen Reichert, va fi distribuită în două tranșe: 23.000 de euro vor ajunge la comuna Ostra, grav afectată de inundații, iar 2.000 de euro vor fi alocați pentru achiziționarea de echipamente școlare necesare copiilor din zonă, pentru a le asigura condițiile de bază la începerea anului școlar.

Suma va fi transferată în cel mai scurt timp în conturile corespunzătoare, pentru a contribui la alinarea suferințelor comunităților afectate.

Președintele Martin Sailer a transmis salutări cordiale și speranța că acest gest va aduce un sprijin real pentru locuitorii județului Suceava.


