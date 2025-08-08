Regiunea germană Schwaben sprijină județul Suceava cu o donație de 25.000 de euro pentru victime ale inundațiilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Solidaritatea internațională se manifestă pentru comunitățile din județul Suceava afectate de recentele inundații, a anunțat, vineri, CJ Suceava.

Astfel, regiunea Schwaben din landul Bavaria, Germania, înfrățită cu Suceava, a anunțat un ajutor financiar în valoare de 25.000 de euro, destinat sprijinirii directe a persoanelor afectate din sudul județului.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele regiunii Schwaben, Martin Sailer, a exprimat compasiunea față de situația dramatică cauzată de inundații.

Acesta a precizat că, în urma unei tragedii similare trăite în Schwaben anul trecut, regiunea a decis să ofere sprijin financiar rapid.

Donația, gestionată împreună cu asociația Hilfswerk Schwaben – Bukowina e.V., condusă de Dr. h.c. Jürgen Reichert, va fi distribuită în două tranșe: 23.000 de euro vor ajunge la comuna Ostra, grav afectată de inundații, iar 2.000 de euro vor fi alocați pentru achiziționarea de echipamente școlare necesare copiilor din zonă, pentru a le asigura condițiile de bază la începerea anului școlar.

Suma va fi transferată în cel mai scurt timp în conturile corespunzătoare, pentru a contribui la alinarea suferințelor comunităților afectate.

Președintele Martin Sailer a transmis salutări cordiale și speranța că acest gest va aduce un sprijin real pentru locuitorii județului Suceava.