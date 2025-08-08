Președintele Șoldan: Lucrările de refacere a infrastructurii esențiale avariate de inundații continuă în forță pentru revenirea zonei afectate la normalitate



Echipe de intervenție acționează în prezent cu forțe sporite pentru refacerea rețelei electrice afectate de inundațiile care au lovit sud-vestul județului Suceava.

Ploile torențiale din noaptea de 27 spre 28 iulie au provocat daune semnificative infrastructurii esențiale, lăsând mai multe localități fără energie electrică și afectând accesul la servicii de bază.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat pentru News Bucovina că lucrările de refacere a infrastructurii esențiale avariate de inundații continuă în forță pentru revenirea zonei afectate la normalitate.

„Prioritatea noastră este să restabilim cât mai rapid alimentarea cu energie electrică în comunitățile afectate și sperăm ca în câteva zile lucrările să fie finalizate. Echipele de intervenție lucrează non-stop, în ciuda condițiilor dificile, pentru a reconecta gospodăriile și a asigura funcționarea normală a serviciilor publice,” a precizat Șoldan care a amintit că au fost repuse în funcțiune sistemele de furnizare a apei atât în Broșteni cât și în Ostra.

Potrivit autorităților, mai mulți stâlpi de electricitate au fost avariați, iar cablurile electrice au fost distruse în unele zone din cauza viiturilor.

În prezent, echipele de la operatorul de distribuție a energiei electrice, sprijinite de autoritățile locale, efectuează lucrări de înlocuire și reparare a infrastructurii afectate.

În paralel, se fac eforturi pentru restabilirea accesului în zonele izolate.

Gheorghe Șoldan a mai adăugat că zona afectată de inundații este „un șantier al solidarității pentru revenirea la normalitate” și a salutat și sprijinul partenerilor internaționali, precum regiunea Schwaben din Germania, care a oferit recent o donație de 25.000 de euro pentru sprijinirea comunității afectate din Ostra.

„Sprijinul pentru Suceava primit din țară și din afara țării, împreună cu eforturile depuse de cei care acționează la nivel local, ne dă speranța că vom putea readuce normalitatea în viața cetățenilor cât mai curând posibil,” a subliniat președintele Consiliului Județean.