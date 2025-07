VIDEO// Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților respinge atacurile calomnioase la adresa IPS Calinic și a doi preoți transferați la Bosanci

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat de presă prin care condamnă ferm un text calomnios difuzat în spațiul public, care vizează transferul și numirea a doi preoți în parohiile Bosanci II și Argestru din comuna Bosanci.

Materialul, redactat anonim și fără asumarea vreunei identități, conține acuzații grave și un limbaj profund ofensator la adresa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, precum și a preoților Petru Ciprian Pricop și Mircea Cristian Pricop.

Textul anonim îi acuză pe cei doi preoți de presupuse fapte de corupție, fraudă, șantaj și implicare în activități politice, susținând că aceștia ar fi fost „fugăriți” din alte eparhii din cauza unor scandaluri financiare și morale.

De asemenea, materialul conține atacuri virulente la adresa ÎPS Calinic, acuzându-l de favorizarea unor clerici controversați și de aducerea în Bucovina a unor preoți „străini” cu un trecut presupus problematic.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților respinge categoric aceste acuzații, calificându-le drept „calomnioase, lipsite de temei legal și menite să inducă în eroare credincioșii”.

În comunicat se precizează că cei doi preoți, Petru Ciprian Pricop și Mircea Cristian Pricop, sunt doctori în teologie cu o activitate pastorală și academică relevantă.

Numirea lor în parohiile Bosanci II, respectiv Argestru, a fost realizată în urma unui concurs de dosare riguros, respectând procedurile statutare și regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române.

„Nu există la dosarul depus la Cancelaria Centrului Eparhial nicio sesizare oficială, sancțiune disciplinară sau condamnare care să împiedice exercitarea slujirii preoțești a celor doi preoți. Acuzațiile lansate în spațiul public, fără suport juridic sau probe, sunt tentative de denigrare și manipulare”, se arată în comunicat.

Arhiepiscopia subliniază că Petru Ciprian Pricop slujește ca preot coslujitor la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Bosanci, iar Mircea Cristian Pricop este preot la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” Argestru, unde sunt în derulare proiecte importante, precum construcția unei biserici și a unei case parohiale.

Instituția deplânge deturnarea abuzivă a unui subiect pastoral, care ține de dreptul exclusiv al episcopului de a numi clerici, într-o campanie de defăimare menită să provoace dezbinare.

Arhiepiscopia îndeamnă credincioșii să nu se lase influențați de „zvonuri și texte inflamatoare” și să păstreze „duhul păcii, al înțelepciunii și al rugăciunii”.

Vezi în interviu explicațiile celor doi preoți:

Comunicatul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

„Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ia act cu profundă îngrijorare de conținutul unui text calomnios, difuzat în spațiul public, referitor la transferul și numirea unor clerici în cadrul unei parohii din comuna Bosanci.

Textul respectiv, redactat în mod anonim și fără asumarea vreunei identități, conține afirmații extrem de grave, cu un limbaj profund ofensator, și cu caracter evident defăimător atât la adresa ierarhului, cât și a unor preoți care desfășoară deja o bogată misiune în Eparhia noastră.

Arhiepiscopia respinge cu fermitate orice formă de atac denigrator și lipsit de temei legal, menit să inducă în eroare credincioșii și să provoace tulburare în sânul Bisericii.

Este regretabil faptul că un subiect pastoral, care ține exclusiv de un drept al episcopului locului, a fost deturnat în mod abuziv și vulgar pentru a stârni ură.

Privitor la cei doi preoți menționați în materialul defăimător, precizăm că aceștia sunt doctori în teologie, cu o activitate pastorală și academică relevantă, iar numirea lor în parohia Bosanci II, respectiv Argestru, s-a făcut în urma unui concurs de dosare organizat riguros, cu respectarea strictă a procedurilor statutare și regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române, cu tratarea atentă a fiecărui caz în parte, precum și analizarea detaliată a dosarului fiecăruia de către o comisie de specialitate.

În ceea ce privește preoții menționați, nu există la dosarul depus la Cancelaria Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei nicio sesizare oficială, nicio sancțiune disciplinară sau condamnare care să le împiedice exercitarea slujirii preoțești. Orice alte acuzații lansate în spațiul public, fără suport juridic și fără a fi susținute de probe ori hotărâri ale instanței de judecată bisericească sau civilă, nu pot fi considerate decât tentative de denigrare și manipulare.

În momentul de față, unul dintre preoții menționați în articol este coslujitor la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Bosanci, iar cel de-al doilea este preot la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” Argestru, unde sunt ample procese de construcție a unei biserici și a unei case parohiale.

Îi îndemnăm pe toți credincioșii să rămână în duhul păcii, al înțelepciunii și al rugăciunii, și să nu se lase influențați de zvonuri și texte inflamatoare care nu aduc pace, ci fac dezbinare și smintire sufletească.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”

Materialul care a fost publicat în mediul online fără să fie asumat de vreo persoană:

„ Dragi consăteni ai comunei Bosanci, am aflat cu mare îngrijorare și groază că de la 1 iulie la parohia Bosanci II, preaîndrăcitul, psihopatul și mafiotul de Calinic Botoșăneanul ne-a băgat pe gât 2 frați preoți cu probleme grave, escroci, afaceriști care au lăsat urme adânci de fraudă, ocupându-se numai cu escrocherii, înșelat, fals în acte, delapidări, tranzacții imobiliare și multe alte afaceri necurate. Aceștia sunt: Petru Ciprian Pricop și Mircea Cristian Pricop și au activat la biserica Nașterea Sf. Ioan din Constanța. Mircea Cristian Pricop a fost consilier la episcopia Tomisului, preot cu parohie, profesor universitar, purtător de cuvânt, îndrumător de licențe de unde a câștigat sute de mii de euro plus că a luat șpăgi grele pentru parohii începând de la 30.000 de euro în sus, promițând darea cu mare iar când vedea că preoții nu mai au să cotizeze le dădea cu șutul în fund și îi zbura de pe posturi(vorba vine…lua bani pentru posturi fictive de unde nu ieșea câștig). Nebuniile, distrugerile, șantajul, hărțuirile și escrocheriile săvârșite de frații Pricop sunt mult mai mizere și execrabile, că nici nu pot fi exprimate în cuvinte. Da numai pe câți preoți și familiile acestora i-au distrus și mătrășit frații consilieri, Pricop, după ce le-au dat bani cu sacii. După cum știm Mircea Cristian Pricop nu are absolut nici o treabă cu cele sfinte și credința ortodoxă este doar un cămătar ambulant, atâta tot. El este un ahtiat de politică, un intrus care a făcut parte din partidele politice și a umblat numai cu prostitul și mulsul banilor grei. A jucat murdar, umblând cu jigodisme să o bage și pe femei-sa ca senator AUR, dar i s-a înfundat. Toți cei 3 preoți inclusiv tatăl lor au fost fugăriți, excluși și dați afară de la Constanța din toate funcțiile deținute în regim de urgență ca urmare a ravagiilor, a furturilor și a pagubelor bănești înfăptuite ce se ridică la peste 1.000.000 de euro. Problema și mai gravă este că nu au fost primiți în nici o episcopie din țară iar singurul episcop care s-a găsit să-i primească și să-i acopere pe acești șarlatani și inculpați(deși știind cine sunt defapt cei 2 popi), este borfașul paranoia de Calinic Botoșăneanul care ne-a distrus toată credința, rostul și frumusețea Bucovinei, aducând numai preoți străini din alte județe care nu sunt decât niște golani fără scrupule, mafioți, pedofili, homosexuali, divorțați, penali, bolnavi psihic și toate ploșnițele mizere și scursurile de canal. Dacă lumea nu se va trezi în ultimul ceas măcar să îl alunge în șuturi cu bătăi și strigături pe Calinic, va fi vai și amar de noi se va distruge și pierde ultima fărâmă din tradiția, credința ortodoxă și tot tezaurul Bucovinei. Să nu uităm că tatăl preoților Pricop, tot preot a fost fugărit din Bacău pentru că era înarmat cu pistol și amenința în piața de Onești că-i împușcă pe oameni provocând scandaluri mari și tulburare de nedescris. Așa că păziți-vă de preoții aceștia 2 pe care i-a adus Calinic pentru șpaga de câteva miliarde bune, pentru că sunt mai răi și spurcați ca dracii. O să vă tragă pe sfoară cu șantajuri, înscenări și vor încerca toate metodele să vă înșele, și să sustragă bani, deoarece sunt învățați cu foarte, foarte mulți bani. Vom posta și niște linkuri cu matrapazlâcurile, jigodismele și faptele de rușine ale preoților Pricop. Lucrurile sunt mult mai grave, așa că acționați dragii mei până nu va fi prea târziu. Oameni buni, gospodari și cu frica lui Dumnezeu, aduceți la Bosanci preoți buni, vrednici și evlavioși nu niște tâlhari mizerabili și toate putregaiurile nenorocite”.