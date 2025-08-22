Primăria Suceava explică necesitatea lucărilor la canalizarea de pe bulevardul principal: Sunt eliminate deșeurile asfaltice și bituminoase care blochează colectorul principal



Primăria Suceava informează cetățenii că, în ultimele două săptămâni, pe bulevardul principal al orașului, între Direcția Silvică și cartierul Areni, se desfășoară lucrări de amploare care afectează traficul rutier atât ziua, cât și noaptea.

Autoritățile locale sucevene își cer scuze pentru disconfortul cauzat, subliniind că aceste intervenții sunt esențiale.

Lucrările includ reabilitarea conductei de canalizare printr-un procedeu inovator, fără săpături, utilizând un inliner din fibră de sticlă impregnat cu rășini care polimerizează la raze ultraviolete, precum și curățarea canalizării înfundate cu deșeuri asfaltice și bituminoase care blocau colectorul principal.

Acestea sunt realizate cu utilaje de ultimă generație, costul total ridicându-se la aproape 1.000.000 de lei, suportat integral din bugetul ACET Suceava.

Primăria sugerează că, pe viitor, responsabilitatea financiară ar putea fi transferată către cei care au generat problemele, pentru a disciplina constructorii.

Cetățenii sunt rugați să dea dovadă de înțelegere, lucrările având ca scop îmbunătățirea infrastructurii în beneficiul comunității.

„Lucrăm pentru Suceava”, se arată în mesajul primăriei.