Cezar Tulbure, șef al Biroului Paza și Protecția Pădurilor din Direcția Silvică Suceava validat în cursa pentru numirea directorului general al RNP Romsilva

Șeful Biroului Paza și Protecția Pădurilor din Direcția Silvică Suceava, Cezar Tulbure, a fost selectat și este unul dintre cei 17 candidați pentru preluarea funcției de director interimar al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de socializare că 25 de persoane și-au depus candidatura! 17 au fost validate și au susținut interviuri pe parcursul a două zile, iar interviurile au fost înregistrate și vor fi urcate public.

Ea a spus că luni va fi organizată o dezbatere publică, alături de societatea civilă, pentru selecția directorului general interimar Romsilva.

Între cei 17 care au trecut de faza de selecție este și Cezar Tulbure, șef birou în cadrul Direcției Silvice Suceava.