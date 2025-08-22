CSU Suceava debutează cu victorie la „Cupa Vaslui Întinerești”



Echipa de handbal masculin CSU Suceava, antrenată de Bogdan Șoldănescu, a început în forță turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”, impunându-se vineri, 22 august 2025, în fața formației CSM Constanța, cu scorul de 34-30 (18-13).

Partida a marcat un debut promițător pentru suceveni în competiția de pregătire.

Au evoluat pentru CSU Suceava următorii jucători: Șelaru, Sîrghie, Podovei – Ilucă, C. Dascălu, Niculaie, Șerban, Iordachi, Grigore, Bologa, Gavriloaia, Balazs, Tîrzioru, Focșăneanu, S. Makaria.

Performanța le-a asigurat calificarea în finala mare, programată sâmbătă, 23 august, de la ora 14:00, unde vor înfrunta învingătoarea dintre CSM Vaslui și Steaua București. (Foto: Cristi Lapa)