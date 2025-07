Documentarul „Viața pe opt roți”, realizat de studenți de la Media digitală, nominalizat la SeaWave Film Fest 2025

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Filmul documentar „Viața pe opt roți”, semnat de studenții Cosmin Agavriloaei și Ștefan Iohan, de la specializarea Media digitală, anul I, a fost nominalizat în cadrul celei de-a treia ediții a SeaWave Film Fest, la secțiunea „Scurtmetraje studențești”. Festivalul va avea loc la Constanța, în perioada 1-10 august, și va aduce în prim-plan cele mai promițătoare voci din cinematografia emergentă românească.

Realizat ca proiect de laborator în cadrul disciplinei „Comunicare mediatică-audiovizuală”, documentarul a beneficiat de îndrumarea atentă a cadrelor didactice: lector univ. dr. Ioana Mititelu, asist. univ. drd. Mădălina Toma și asist. univ. drd. Emanuela Motrescu.

Hotărât să ofere o perspectivă cât mai realistă asupra vieții de șofer de camion, Cosmin Agavriloaei a ales să își însoțească tatăl, protagonistul documentarului, într-o cursă reală desfășurată în Roma, Italia, pe durata celor două săptămâni din vacanța de Paște. Această decizie i-a permis să documenteze din interior, cu empatie și atenție la detalii, una dintre cele mai solicitante și puțin vizibile profesii din societatea contemporană.

„Pentru mine, a fost mai mult decât un proiect, a fost o motivație profund personală. Am vrut să documentez nu doar traseul fizic, ci și povestea din spatele drumurilor lungi pe care tata le străbate zi de zi. Fără platou și echipă, am filmat realitatea acestei meserii. Odată ce m-am întors acasă, am realizat montajul. La final, colegul meu, Ștefan Iohan, s-a ocupat de calibrarea luminilor și culorilor din imagine, prin procedeul numit color grading. În momentul de față, amândoi așteptăm să plecăm la Constanța.”, a declarat Cosmin Agavriloaei.

Aceasta nu este prima recunoaștere pentru „Viața pe opt roți”, documentarul a fost anterior nominalizat la Festivalul Internațional de Film Studențesc „VideoArt”, la secțiunea „Scurtmetraje”.

SeaWave Film Festival aduce în 2025 o selecție vibrantă de 22 de scurtmetraje studențești, 6 scenarii de scurtmetraj și 10 filme amatoare, precum și workshopuri, masterclass-uri, proiecții și sesiuni de Q&A cu profesioniști din industrie. Evenimentul va culmina cu Gala SeaWave 2025, pe 9 august, pe plaja Neversea.

Această realizare confirmă calitatea programului de studiu Media Digitală din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și subliniază potențialul creativ al studenților încă din primul an de formare.