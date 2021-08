Numărul cazurilor active de Covid-19 din județul Suceava a ajuns la 68. În municipiul Suceava sunt 16 cazuri, iar 22 persoane infectate sunt spitalizate

În județul Suceava sunt active 68 cazuri de Covid-19, 22 pacienți infectați sunt internați în spitalele din județ, iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 13, a anunțat luni, 9 august, Prefectura Suceava cu referire la datele DSP Suceava.

În același timp, numărul sucevenilor declarați vindecați de Covid-19 este de 23.088, iar până acum au fost vaccinate în județ 95.853 de persoane, din care 81.982 de persoane cu rapel.

Incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 0.07 la mie. Din cele 114 localități sucevene, 92 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 9 au câte un caz în evoluție, 9 au sub cinci cazuri în evoluție, 3 au sub zece cinci cazuri în evoluție. iar 1 are peste zece cinci cazuri în evoluție.

În prezent, în carantină se află 3317 suceveni, iar în izolare – 58 persoane. Numărul total de persoane testate până în prezent este de 282.064. În ultimele 24 de ore au fost testate 318 persoane.

Situația din spitalele sucevene

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 4 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externată 1 persoană.

Din totalul celor 541 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 12 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme medii), 8 pacienți sunt în zona tampon și 521 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 362 paturi libere, din care 34 pentru pacienți Covid-19, 306 în sectorul non-Covid și 22 pentru zona tampon.

La unitatea ATI sunt disponibile 4 paturi pentru pacienți Covid, sunt 29 ventilatoare libere, din care 6 pentru pacienții Covid-19, și 23 pentru pacienții non- Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 8 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (prezentând forme medii), 2 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, 17 locuri disponibile în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid este internat 1 pacient suspect de infecție cu Covid – 19, 1 loc fiind disponibil.

La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 0 pacienți diagnosticați cu Covid-19, persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind libere 15 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 0 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 0 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 27 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului este internat 1 pacient diagnosticat cu Covid-19, și 0 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 8 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați 0 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 6 locuri în sectorul Covid.

La nivelul județului sunt disponibile 106 de locuri libere Covid și 37 locuri pentru zona tampon.