Sportivul sucevean Mihai Rusu participă la Colosseum Tournament unde va lupta împotriva lui Adin Panainte: Suntem prieteni, dar în ring ne vom lupta ca doi gladiatori

Sportivul sucevean Mihai Rusu va participa în 20 august la gala Colosseum Tournament organizată la Hunedoara unde va avea un meci greu.

Mihai Rusu va lupta împotriva lui Adin Panainte, un sportiv de top al categoriei de până la 61 kg.

De menționat este ca Adin este fiul celebrului antrenor Alin Panainte, antrenor care i-a avut sub îndrumare pe Benny Adegbuyi, Frații Stoica, Ionuț Atodiresei și mulți alți sportivi de top.

„Când am fost anunțat de acest meci de către maestru Ovidiu Mironescu am știut amândoi că asta este șansa noastră de a arăta că am un cuvânt de spus în țară la această categorie. Deși eu cu Adin suntem prieteni și ne respectăm, pe data de 20 când vom urca în ring ne vom lupta ca doi gladiatori dând tot ce este mai bun din noi. Iar după? După vom rămâne prieteni indiferent de rezultat”,a declarat sportivul sucevean Mihai Rusu.

Colosseum tournament va organiza un eveniment unic cu invitați speciali, sportivi internaționali și vedete de top ale României, competiția desfășurându-se în incinta Castelului Corvinilor.

Meciul se va putea vedea în direct pe Digi Sport sau pe Fight box în 45 de țări.