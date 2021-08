Mihai Ciocoiu, directorul înlocuit de șeful ISJ de la conducerea CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului, prezintă dedesubturile care au stat la îndepărtarea sa din funcție

Directorul Centrului Special de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului, Mihai Ciocoiu, pentru care conducerea ISJ Suceava a decis să nu mai continue activitatea în funcția de conducere a unității școlare din nou an școlar a transmis prin intermediul președintelui Uniunii Județene a Sindicatelor PRO-EDUCAȚIA Suceava, Traian Pădureț, o scrisoare deschisă în care prezintă întreaga situație ce a condus la îndepărtarea sa din funcție.

Vă prezentăm integral textul scrisorii deschise:

„SCRISOARE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SUCEAVA

Subsemnatul, Mihail Ciocoiu, încă director al CSEI Sfântul Andrei Gura Humorului, din respect față de domnii Inspectori Generali Adjuncți și față de celelalte persoane – membri ai Consiliului de Administrație, din respect pentru adevăr, prin domnul Traian Pădureț vă comunic următoarele :

– Am avut o colaborare de excepție cu toți cei enumerați mai sus și le mulțumesc pentru aceasta !

– Sunt conștient că sunt la al doilea an de continuare a activității peste vârsta standard de pensionare, dar, în același timp, sunt conștient că legislația permite, mai mult, cei aflați în situația mea – beneficiază chiar de drepturi depline ca orice titular al sistemului de învățământ;

– În discuția pe care am avut-o recent cu domnul Niculai Barbă – vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava – mi-am exprimat dorința de a continua activitatea ca director al CSEI Sf. Andrei Gura Humorului până la numirea prin decizie a unui director în urma concursului care va demara în luna septembrie 2021;

– Domnul Niculai Barbă a spus că dorința mea este îndreptățită, dar că trebuie să mă adresez domnului Inspector Școlar General Grigore Bocanci, deoarece numirea prin decizie a directorilor și directorilor adjuncți este atributul dumnealui și nu al Consiliului Județean;

– Prin urmare, am avut această discuție cu domnul Inspector Școlar General Grigore Bocanci, discuție în care am solicitat continuarea ca director al CSEI Sf. Andrei Gura Humorului până la numirea prin decizie a unui director în urma concursului care va demara în luna septembrie 2021, argumentând cu mai multe motive ;

– Am motivat solicitarea mea prin dorința de a finaliza unele proiecte începute cu mult timp în urmă, în special o investiție de cca un milion de euro – investiție pentru care am insistat pentru aprobarea finanțării, am fost mereu pe șantier pentru buna desfășurare a lucrărilor – și pentru care doar eu puteam să fac o recepție în cunoștință de cauză;

– domnul Inspector Școlar General Grigore Bocanci a susținut că mă ,,cramponez de funcția de director ” acum, în prag de pensionare – atât a înțeles domnul Inspector Școlar General Grigore Bocanci din argumentația mea și din experiența mea îndelungată de manager!

– Niciodată, în discuția cu domnul Inspector General Bocanci Grigore nu mi-am exprimat opțiunea / dorința de a renunța la funcția de director al CSEI Sfântul Andrei Gura Humorului;

– Argumentele domnului Inspector Școlar General Bocanci Grigore pentru care nu mi s-a acordat încredere pentru continuarea pe funcția de director pe o perioadă scurtă, până la numirea prin decizie a unui director în urma concursului care va demara în luna septembrie 2021- respectiv că am o anumită vârstă și că ,, aș fi renunțat la funcția de director și că apoi m-am răzgândit ” nu sunt de luat în considerare;

– Faptul că am ,,o anumită vârstă” este, de fapt, un argument că am o anumită experiență, experiență pentru care am fost numit în anumite comisii de evaluare de-a lungul anilor ( de ex. la concursul pentru obținerea gradațiilor de merit în 2021 și altele, de care ISJ Suceava are cunoștință), o experiență care a făcut să beneficiez de o apreciere și un respect deosebit din partea colegilor mei din CSEI Sf. Andrei Gura Humorului, dar și din partea colegilor mei directori de la nivel județean și din țară); sunt și alți directori cu experiență, chiar cu o vârstă mai înaintată de cât mine, directori care au beneficiat de continuitate și pentru care am un respect deosebit !

– Consider că al doilea argument pentru care nu am primit – așa cum mi-am dorit – continuitate pe funcția de director pe o perioadă scurtă, până la numirea prin decizie a unui director în urma concursului care va demara în luna septembrie 2021 – acel argument că aș fi renunțat la funcția de director în discuția cu domnul Inspector Școlar General Grigore Bocanci – este o MINCIUNĂ ! Domnul Inspector Școlar General Grigore Bocanci a mințit întregul Consiliul de Administrație al ISJ Suceava prin argumentația dumnealui, arătând o lipsă de respect profundă față de membrii Consiliului de Administrație al ISJ Suceava !

– Domnul Inspector Școlar General Grigore Bocanci, în presa locală, a încercat să dea vina pe domnul Inspector General Adjunct Puiu Ioan Dumitru, cum că dânsul s-ar ocupa de managementul resurselor umane; a fost un ,, tertip” ieftin, ca de obicei … ca toate acțiunile domnului Inspector Școlar General Grigore Bocanci; detașarea în interesul învățământului pe funcțiile de conducere este atributul Inspectorului Școlar General – vrea, nu vrea domnul Bocanci – așa prevede legea !

– Domnul Inspector General Adjunct Puiu Ioan Dumitru se ocupă, într-adevăr de managementul resursei umane și beneficiază de un respect deosebit din partea colegilor care au participat la ședințele de mobilitate a personalului didactic din județul Suceava;

– Cu tot respectul pentru doamna Manuela David – director CCD Suceava – căreia îi mulțumesc pentru colaborare – nu înțeleg ce-a mânat – o în luptă ! Niciodată nu am susținut în fața dumneaei că voi renunța la funcția de director și că mă voi pensiona !

– Beneficiarul educației – elevul – mai ales ținând cont de faptul că am activat doar în învățământul special – dar și angajații unității pe care am reprezentat-o cu onoare și respect au fost primordiali în toată activitatea mea ! Timpul alocat acestor doi factori a fost în defavoarea timpului alocat chiar și familiei mele timp de 27 ani !

– Las în urma mea un colectiv unit, un colectiv care a fost lăudat pentru reușitele sale, pentru realizările sale; las în urma mea o școală pregătită, din toate punctele de vedere, pentru începerea anului școlar în cele mai bune condiții; Toți actualii angajați ar trebui să aibă locurile de muncă asigurate; las în urma mea o sală de sport cu un bazin de înot – proiect la care am ținut foarte mult – primul astfel de proiect la nivel județean – actualmente Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului – proiect finalizat și confiscat de reprezentanții unei anumite guvernări – proiect trecut din patrimoniul CSEI Sf. Andrei Gura Humorului în patrimoniul ISJ Suceava….

– Las în urma mea o activitate a unui om care nu a fost perfect ! Am înțeles, întotdeauna, că nimeni nu este perfect ! Sunt conștient de limitele mele și voi avea timp, poate, să înțeleg și limitele altora ….

Vă mulțumesc pentru timpul acordat !

Cu respect, OMUL Mihail Ciocoiu”