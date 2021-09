Noul director executiv al DSP Suceava este Olivia Ioana Vlad

Noul director executiv al DSP Suceava este, de luni, Ioana Olivia Vlad

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Suceava, consilier Gabriela Băncilă, Olivia Ioana Vlad este inspector clasa I la Serviciul control în sănătate publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Suceava.

Acesteia i s-au delegat atribuțiile specifice funcției de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Suceava până la data de 31.12.2021, inclusiv.

Reamintim că directorul executiv al DSP Suceava, Dinu Sădean, a renunțat la funcție din 19 august, iar, temporat, poziția a fost gestionată de directorul adjunct Firuța Bosancu.

Dr. Dinu Florin Sădean rămâne în structura DSP Suceava, ca medic primar epidemiolog.

„Există în viața instituțiilor și a oamenilor momente în care trebuie luate decizii fundamentale. Am fost pus în fața unor astfel de momente, în care de deciziile luate depindea evoluția epidemiologică a județului nostru. Mi-am asumat răspunderea deciziei și am fost călăuzit permanent de gândul că necesitatea protejării sănătății publice are prioritate, chiar dacă aceasta a impus măsuri ferme și imediate”, menționa Dinu Sădean în mesajul prin care transmitea că renunță la funcție.