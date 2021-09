Ion Lungu este mulțumit de rezultatele primului an din al cincilea mandat de primar: Am muncit la fel de mult ca în ceilalți ani

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut, miercuri, bilanțul primului an din al cincilea mandat de primar al municipiului reședință de județ și și-a exprimat convingerea că va finaliza toate proiectele pe care le-a prezentat în campanie.

„A trecut un an din actualul mandat de primar. În acest an am muncit la proiectele municipalității la fel de mult ca în ceilalți ani”, a spus Ion Lungu.

El arată enumeră ca realizări lucrări începute în alte mandate, dar finalizate în ultimul an între care reabilitarea Primariei Municipiului Suceava, cu creșterea eficienței energetice, zona de agrement la râul Suceava; pod peste pârâul Cetatii, Centru de informare și documentare Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Grădiniță nouă în Burdujeni sat; Sala de gimnastică de la Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret”, finalizarea sediului Autobazei electrice; sosirea a 22 autobuze electrice noi de mici dimensiuni; finalizarea proiectului APLICAT pentru digitalizare, înființarea Zonei Urbane Funcționale, modernizarea unui număr important de străzi și realizarea de parcări de reședință cum ar fi parcarea din zona La bazin de pe Alexandru cel Bun sau modernizarea Pieței Ițcani.

Totodată, între realizări sunt incluse și lucrările în desfășurare, cum ar fi tronsonul nr. 2 Ruta Alternativă Suceava-Botoșani, elaborarea documentației pentru tronsonul 3, între Podul Unirii și DN 29, cu pasaj subteran sub calea ferată, pe care o va depune pentru finanțare prin PNI „Anghel Saligny”, sau pregătirea de proiecte de 500 milioane euro pentru finanțare pe Zona Urbană Funcțională în perioada 2021-2027.

Ion Lungu spune că s-a lucrat foarte bine la investițiile în desfășurare pe fonduri europene cum ar fi gradinițele din zona centrală și cea din Ițcani, reabilitarea Colegiului Tehnic „Petru Mușat” care se va finaliza în această toamnă, reabilitarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, amenajarea Centrului multifunțional Ițcani – sediul Primăriei) sau strada Vasile Pârvan.

Primarul recunoaște că s-a lucrat satisfăcător la investițiile pe fonduri proprii ale municipalității cum este Piața George Enescu ce va fi finalizată în acest an, sera floricolă ce va fi finalizată în acest an, extindere gaz metan Burdujeni Sat sau modernizarea Ștrandului Ițcani.

Ion Lungu mai arată că în ultimul an au fost demarate proiecte precum aprobarea temei de proiectare la Parcul Șipote; Sala Polivalentă de 5000 de locuri care este la licitație; terenul de fotbal la dimensiuni UEFA a fost licitat și că a demarat proceduri la CNI pentru realizarea unui stadion nou, acesta fiind prins în lista sinteză, dar și proiectul de reabilitare a Curții Domnești.

El mai spune că în ultimul an a semnat mai multe contracte cum ar fi cel cu firma Solaris, pentru achiziția a 15 autobuze mari noi, contractul pentru Sistem integrat de management și modelare urbană destinat modernizării și fluidizării traficului în municipiul Suceava; pentru încălzire Bazar; modernizare Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară; de montare a 7 stații de încărcare electrică în oraș cu fonduri de la Administrația Fondului pentru Mediu și că se lucrează la documentații la parcarea supraterană strada Ștefan Tomșa și la parcare supraterană în cartierul Obcini, la o creșă noua mare, aprobată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la o Gradiniță nouă program prelungit, cartier Obcini și la o Gradiniță nouă cu program prelungit Școala Generală Nr. 1.

„După cum se poate observa, suntem în grafic cu promisiunile din campania electorală din anul 2020. A trecut doar un an, iar până la finalul mandatului vom onora toate promisiunile din platforma program cu care am câștigat noul mandat în data de 27.09.2020”, a mai declarat Ion Lungu.