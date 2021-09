Gheorghe Flutur dezminte că ar avea nuntă cu unul dintre copiii săi: Se propagă prin tot județul această știre falsă

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a dezmințit, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că ar avea nuntă cu unul dintre copiii săi.

„Acum am primit niște întrebări că s-a împânzit tot județul că am nuntă cu fata ori cu băiatul și că nu iau niște măsuri. Nu am. Din păcate aș fi dorit să am. Nu am nici cu băiatul, nici cu fiica, niciun fel de nuntă. Este o falsă știre”, a spus Flutur.

El a menționat că a primit asemenea întrebări în mai multe zone din județ și că se discută despre o asemenea nuntă și prin stații de carburanți sau prin frizerii.

„Vă chem la nuntă atunci când va fi cazul, dar este o știre falsă”, a menționat Gheorghe Flutur.