Decanul Facultății de Medicină din Suceava, prof.univ.dr. Mihai Covaşă: Este o zi istorică pentru USV. Avem pentru prima dată la Suceava o Facultate de Medicină. Cu o echipă tânără și dedicată vom ajunge acolo unde ne-am planificat și unde ne dorim.

Noul an universitar a debutat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu o premieră istorică după ce cea de-a 11 facultate nou înființată, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, este funcțională și va avea 7 programe de studii.

”Este într-adevăr o zi istorică, ziua de 1 octombrie 2021, va rămâne în istoria Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, avem pentru prima dată la Suceava o Facultate de Medicină. Am început aceste demersuri, acum mai bine de 10 ani, iar efectiv din 2012 am deschis două programe de studiu, programul de Nutriție și Dietetică și cel de Balneofiziokinetoterapie și recuperare, atunci am început cu un singur cadru didactic și acela am fost eu, iar într-un timp relativ scurt, avem acum 28 de cadre didactice titulare și 52 de cadre didactice asociate în cadrul acestei noi facultăți”, a declarat prof.univ.dr. Mihai Covaşă, decanul Facultății de Medicină din cadrul USV.

Referitor la cadrele didactice, decanul Facultății de Medicină, a precizat, vineri, într-o conferință de presă că din cele 28 de cadre didactice titulare, 14 sunt medici, specialiști pe diferite specialități, de la chirurgie orală, la oncologie, reumatologie, la medicină internă și nefrologie, dar și medicină de laborator, medicină legală, care acoperă disciplinele clinice, precum și cadre didactice care vor acoperi disciplinele preclinice.

„Am reușit să atragem oameni tineri. Chiar astăzi își începe activitatea aici la Suceava și un medic chirurg de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, precum și alți medici din domeniul stomatologiei care vor fi parte a programului de Tehnică Dentară”, a spus Covașă.

Cei doi prodecani din conducerea facultății sunt conf. dr. Andrei Lobiuc și dr. Balan Lăcrămioara.

”Echipa care va conduce această facultate va fi formată din oamenii care sunt devotați și motivația care să continue acest proces. Vom avea doi prodecani, unul care se va ocupa de partea preclinică și acesta va fi domnul conf. dr. Andrei Lobiuc și cel de-al doilea prodecan va fi doamna dr. Balan Lăcrămioara, medic legist, care se va ocupa de partea clinică, relația cu Spitalul Județean Suceava și relația cu alți parteneri externi”, a spus prof.univ.dr. Mihai Covaşă.

Cu un buget relativ mic, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, speră să facă și în continuare cercetare și să realizeze performanță în acest domeniu.

”Condițiile de buget, așa cum bine știm sunt minime. Dar pentru mine este o surpriză, când fac comparație cu bugetele universităților mari europene sau din SUA. Aici la Suceava vorbim de un buget de 40.000.000 de lei și în condițiile acestea, ceea ce se realizează la noi, este extraordinar și asta se datorează oamenilor care sunt devotați și stau aici zi și noapte pentru a crea condiții studenților, pentru ai atrage, dar și pentru a oferi comunității o îngrijire cât mai bună din punct de vedere al sănătății. În acest context, am putut vedea cu toții, implicarea și efectul pe care la avut cercetarea făcută de USV cu privire la COVID-19”, a declarat dr. Mihai Covaşă.

”Într-adevăr, este doar o cărămidă pusă la dezvoltarea acestei facultăți, procesul este lung dar cu această echipă tânără și dedicată vom ajunge acolo unde ne-am planificat și unde ne dorim”, a conchis prof.univ.dr. Mihai Covaşă, decanul Facultății de Medicină din cadrul USV.