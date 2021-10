O nouă procesiune cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava pe străzile Sucevei însoțită și de Ion Lungu care spunea că după procesiunea din primăvară a scăzut numărul cazurilor de Covid

Icoana și racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou au fost purtate, duminică după amiaza, în procesiune pe străzile municipiului Suceava.

La procesiune au participat PS Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de clerici de la Centrul Eparhial Suceava, de un sobor de preoți și diaconi de la Catedrala Arhiepiscopală – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, condus de starețul arhimandrit Serafim Grigoraș, împreună cu protoiereii Protopopiatelor Suceava I și II și cu Ion Lungu, primarul orașului, care au însoțit racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea unei slujbe speciale în Biserica „Sfântul Gheorghe” în cadrul căreia au fost rostite rugăciuni pentru încetarea răspândirii bolii molipsitoare, pentru cei bolnavi, pentru personalul medical, precum și pentru toți cei aflați în slujba aproapelui.

Procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan s-a îndreptat, apoi, către bisericile municipiului, după cum urmează: Biserica „Sfânta Înviere”, Biserica Domnițelor, Biserica „Sfântul Gheorghe” Mirăuți, Biserica „Sfântul Andrei”, Mănăstirea Teodoreni, Biserica „Sfânta Treime”, Biserica „Sfântul Gheorghe” – Gară, Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Biserica „Sfântul Dumitru”, Biserica „Sfântul Nicolae”, Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Catedrala „Nașterea Domnului”, Biserica „Sfânta Cruce”.

Icoana și racla cu moaștele Sfântului au ajuns și la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, la Spitalul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul” și la căminul de bătrâni din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, locuri în care ierarhul, alături de soborul însoțitor, a înălțat rugăciuni pentru însănătoșirea celor aflați pe patul durerii, pentru cei cuprinși de boală și de neputințe trupești și sufletești, dar și pentru cei care se ostenesc în îngrijirea și alinarea acestora.

La finalul procesiunii, racla cu moaștele Sfântului ocrotitor al Sucevei a fost așezată în Catedrala Arhiepiscopală, iar PS Damaschin Dorneanul le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a procesiunii, subliniind faptul că ajutorul Sfântului Ioan a fost simțit de credincioși și de cadrele medicale la fiecare procesiune organizată în ultimul an.

„A fost o rugăciune pedestră, o deplasare în duh de rugăciune și ne rugăm lui Dumnezeu să primească această jertfă și să ne trimită de Sus mângâiere, vindecare și izbăvire. Se cuvine să mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calnic, care a binecuvântat dintru început să se împlinească acest eveniment; chiar mai mult, ne-a încurajat să continuăm această procesiune și în alte zone ale județului. Înaltpreasfinția Sa, încă de anul trecut a răspuns imediat atunci când a primit solicitări, cerințe din partea oamenilor credincioși, din partea cadrelor medicale care au dorit și au simțit prezența Sfântului la unitățile medicale din municipiu și nu numai, pentru că au văzut în prezența Sfântului Ioan un sprijin pentru lucrarea deosebit de grea pe care cadrele medicale o desfășoară în această perioadă de pandemie”, a spus PS Damaschin.

Episcopul vicar a mulțumit și autorităților locale, în special primarului Ion Lungu, dar și tuturor factorilor de decizie implicați în realizarea acestei procesiuni ceea ce arată că Suceava are oameni vrednici, care știu că doar împreună se poate răzbi prin această perioadă mai dificilă.

Reamintim că în luna iunie primarul Ion Lungu declara că numărul cazurilor de Covid-19 din municipiul Suceava a scăzut și ca urmare a procesiunii cu moaștele Sf. Ioan cel Nou din primăvara acestui an.

„Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simțit acest lucru încă din primăvară când s-a ieșit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune și pentru această pandemie. Vin oameni la mine și îmi spun: „Știți domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simțit că am prins puteri. M-am însănătoșit”. Toate au contribuit într-un fel sau altul. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi suntem într-o stare de normalitate în Suceava, dar lucrurile se pot întoarce oricând”, a spus Lungu.

Întrebat dacă incidența cazurilor a scăzut ca urmare a procesiunii cu moaștele Sf. Ioan cel Nou, el a răspuns:„Și de asta. Eu sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni”.

sursa foto Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților