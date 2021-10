Numărul cazurilor de Covid-19 din municipiul Suceava a scăzut la 810, iar rata de infectare la 6,9 cazuri la mia de locuitori. Niciun municipiu din județ nu mai are rată de infectare peste 7 la mie

Numărul cazurilor active de Covid-19 în județul Suceava este, sâmbătă, de 2.978, cu 212 cazuri mai puține de vineri, iar în municipiul Suceava numărul cazurilor active a scăzut cu 66 la 810 față de vineri când se înregistrau 876 de cazuri.

Rata de infectare în municipiul Suceava a coborât sub 7 la mie, fiind de 6,90 cazuri la mia de locuitori.

De altfel, niciun municipiu din județ nu mai are rată de infectare mai mare de 7 la mie.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 1 nu are niciun caz în evoluție, 2 au câte un caz în evoluție, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 33 au sub zece cazuri în evoluție iar 64 au peste zece cazuri în evoluție.

Sâmbătă se află în carantină 2088 persoane, 251 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 3133 persoane, din care 182 intrate în ultimele 24 de ore.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județ este de 387.395, iar în ultimele 24 de ore au fost testate 1.834 persoane.