Județul Suceava primul din țară care revine în „zona galbenă” cu o rată de infectare de 2,88 cazuri la mie. În municipiul Suceava rata de infectare este de 4,76 la mie.

Prefectura Suceava a calculat că sâmbătă rata de infectare în județul Suceava este de 2,88 cazuri la mie

Astfel, cu un număr de 2.138 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, rata de infectare în județ este de 2.88.

Potrivit Prefecturii Suceava, cu un număr de 548 cazuri în evoluție, rata de infectare în municipiul Suceava este de 4,76 cazuri la mia de locuitori

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, două comune, Mușenița și Breaza au zero cazuri, șapte localități au câte un caz în evoluție, 20 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluție, iar 54 au peste zece cazuri în evoluție.

Sursa citată menționează că sâmbătă se află în carantină 2715 persoane, 181 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare, în afara celor aflate în spital se află 2157 persoane, din care 109 intrate în ultimele 24 de ore.

Numărul total de persoane testate până în prezent în județ este de 405.286, iar în ultimele 24 de ore au fost testate 1.214 persoane.