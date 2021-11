Prefectul Alexandru Moldovan vrea să coopteze sociologi, psihologi chiar etnologi pentru o abordare științifică a vaccinării în județ: Suntem al doilea județ ca mărime din țară, avem un număr de 11 etnii, avem obiceiuri diferite, religii diferite. Să vedem de ce într-o anumită zonă a județului rata de vaccinare este mai mare și în altă parte este una deficitară

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, joi, că odată cu revenirea lui în această funcție, abordarea gestionării pandemiei va fi una diferită, iar în prim plan vor sta analizele specialiștilor în sănătate publică.

„În momentul în care am revenit în funcția de prefect al județului Suceava am făcut o analiză împreună cu colegii de la DSP Suceava, împreună cu coordonatorul județean în gestionarea problematicii COVID-19, dr. Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean Suceava, a unor date pe care le-am avut. Concluzia mea a fost că trebuie să avem o abordare diferită. Vorbim despre o abordare în care să punem în primul plan analizele specialiștilor în sănătate publică, ale epidemiologilor și am cerut această informare completă cu date concrete astfel încât toată populația să înțeleagă această situație paradoxală prin trece județul Suceava”, a declarat Alexandru Moldovan, în emisiunea Exclusiv la Miezul Zilei, de la News Bucovina.

El a spus că pe lângă măsurile cunoscute de prevenție a răspândirii virusului este foarte clar că vaccinarea este cea mai bună metodă de prevenire a numărului mare de cazuri grave, a blocării secțiilor ATI și a sistemului medical județean și de stopare a numărului de decese.

Prefectul a adăugat că, din păcate, județul Suceava continuă să aibă un număr mare de decese, ocupând locul 3 la nivelul întregii țări.

„Din toate discuțiile pe care le-am avut cu medicii din spitalele județene care sunt implicate în mod direct în tratarea COVID-19, toți au spus că în istoria spitalelor nu au avut un număr atât de mare de decese și atunci, dacă este să fim corecți cu noi înșine, acest al patrulea val poate nu ne-a prins extraordinar de bine pregătiți. Poate erau momente când s-ar fi putut face mai mult la nivelul unei campanii de informare și de vaccinare voluntară la nivelul județului Suceava”, a declarat Moldovan.

În ceea ec privește informațiile care sunt vehiculate tot mai mult în spațiul public de unii clerici ortodocși cu privire la purtatea măștii și la vaccinare, Alexandru Moldovan, a declarat că a avut o întâlnire în acest sens cu IPS Calinic și a primit asigurări că va avea tot sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuțiului.

„Eu am văzut mesajul fără echivoc pe care ÎPS Calinic l-a adresat și îi mulțumesc încă o dată pentru asta. Am avut o întâlnire cu domnia sa și m-a asigurat de sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuțiului. Mesajul pe care l-a transmis a fost că toate persoanele să asculte cu atenție îndemnurile specialiștilor în medicină. Este un mesaj echilibrat pe care trebuie să-l interpretăm cum se cuvine”, a spus Alexandru Moldovan.

Totodată prefectul a apreciat că în contextul actual și cu specificul pe care îl are județul Suceava, o abordare pluridisciplinară ar rezolva problema ratei scăzute de vaccinare.

„Eu am propus o abordare pluridisciplinară în sensul în care pe lângă experții în sănătate publică, epidemiologii, specialiștii care gestionează aceste lucruri, să cooptăm sociologi, psihologi și inclusiv etnologi. Județul Suceava, are anumite particularități. Suntem al doilea județ ca mărime din țară, avem un număr de 11 etnii, avem obiceiuri diferite, religii diferite și atunci pe baza datelor pe care le avem, trebuie să facem o mapare a județului și să vedem de ce într-o anumită zonă a județului rata de vaccinare este mai mare și în altă parte este una deficitară”, a mai declarat Alexandru Moldovan.