Flutur, nemulțumit de ritmul lucrărilor la drumul axial Suceava-Iași: Am cerut constructorului un calendar de recuperare și să pună în siguranță circulația pe aceste drumuri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, că a avut, la Siret, o întâlnire tehnică cu reprezentanți ai ADR Nord Est și cei care construiesc drumul de pe axa Iași-Suceava, respectiv Dărmănești-Dolhasca-Iași.

El a recunoscut că anul acesta au fost mari întârzieri la realizarea contrucțiilor.

„Săptămânal am făcut verificări pe teren. Acum am stat de vorbă cu constructorul. S-a mai recuperat din restanță. Peste 40 la sută din lucrare este făcută și este decontată deja la plată, dar tot nemulțumit sunt și am cerut constructorului un calendar, inclusiv în această iarnă, acolo unde se poate lucra, iar din primăvară un calendar de recuperare”, a spus Flutur.

Președintele Flutur a mai declarat că a cerut ca pe acest drum să fie asigurată siguranța circulației.

„Am cerut constructorului punerea în siguranță a circulației pe aceste drumuri. Este în responsabilitatea lor și vrem să fie evitat orice risc de accident din cauza organizărilor de șantier”, a mai declarat Gheorghe Flutur.