Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, după intervenția la prima ninsoare: Unii spun că au fost prea multe utilaje, alții că am fost luați prin surprindere. Noi vrem să păstrăm un echilibru între costuri și eficiență

Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a susținut, marți seara, că intervenția la prima ninsoare a ținut cont de găsirea unui echilibru între costuri și eficiență și că s-a acționat în condiții de cod galben de ninsori.

Harșovschi a spus că la prima ninsoare care a căzut și peste municipiul Suceava autoritățile sunt atente.

„Ținând cont că suntem sub avertizare de cod galben de ninsori, am acționat cu 16 utilaje mari (pentru străzi), 6 utilaje mici (pentru trotuare), sărărițe manuale și 2 echipe a câte 10 oameni. Unii vor spune că au fost prea multe utilaje, alții că am fost luați prin surprindere, dar vă asigur că încercăm să păstrăm un echilibru între costuri și eficiență”, a explicat viceprimarul.

El a menționat că Dispeceratul de permanență la Primăria municipiului Suceava funcționează deja 24 de ore din 24, iar operatorii de deszăpezire acționează pe străzile din municipiu, degajează trotuarele și carosabilul, curăță stațiile de transport în comun și copacii.

„Revin cu rugămintea către toți conducătorii auto să fie responsabili și să-și echipeze mașinile corespunzător. (….) E iarnă, oricât ar deszăpezi străzile primăria, condițiile din trafic nu sunt aceleași cu cele din vară, trebuie mai multă atenție și mai multă răbdare din partea participanților la trafic”, a transmis viceprimarul.

El a reamintit numerele de telefon la care se poate suna pentru a sesiza diferite probleme în traficul rutier/pietonal:

– 0230.212.696, interior 154/254 – dispecerat al Primăriei Suceava;

– 0731.996.856 – dispecerat al operatorului Diasil Service.