Flutur: Anul 2021 a fost un an zbuciumat, dar am pregătit mari proiecte pentru 2022. Anul viitor vom avea multe investiții pe drumuri județene

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, în ultima ședință a Consiliului Județean că anul 2022 va fi un an cu multe investiții în județul Suceava, proiectele fiind pregătite din cursul acestui an și că dorește ca județul să nu piardă nicio oportunitate de investiții.

„Anul 2021 a fost un an zbuciumat, dar pe final socotesc că a fost un an bun chiar dacă a fost un an cu multe pregătiri de licitații”, a spus Flutur.

El a arătat că în acest an s-au finalizat proiecte importante pe care le semnăm pe 5 ianuarie anul viitor, respectiv drumul Panaci-Bilbor, pentru ultimul tronson, unde licitația a fost adjudecată și se semnează contractul pe 5 ianuarie.

Tot pentru 5 ianuarie este prevăzută semnarea contractului pentru execuția drumului Mălini-Borca.

„Sunt lucrări extrem de importante. Legătura cu Neamț și cu Harghita”, a subliniat președintele Flutur.

El a menționat că s-a reușit și deblocarea lucrărilor pe axa Suceava-Iași și că după discuțiile cu constructorul există garanția că acesta va intra cu motoarele turate începând de anul viitor.

„Și-au adus utilaje de tip nou să recuperăm restanțele de pe axa Suceava-Dolhasca și Suceava-Zaharești-Dărmănești”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că pentru 2022 au fost pregătite nouă proiecte care să fie finanțate prin Anghel Saligny și că se va intra în procedură pentru nouă drumuri județene extrem de importante pentru județ.

„Va fi un an cu mai mulți bani pentru drumurile județene pentru reparații curente și întrețineri pentru că avem economii din anul acesta din cauza contestațiilor, dar îi reportăm pe anul viitor”, a spus Flutur.

El a menționat că a solicitat atât la Ministerul de Finanțe cât și la Guvern fonduri și că a văzut că în proiectul de buget este alocată o sumă rezonabilă de bani pentru drumuri.

„De aceea cred că anul 2022 va fi un an foarte curajos pe intervenții și investiții în drumurile județene”, a precizat președintele CJ Suceava.

Flutur a mai spus că s-au pregătit în acest an proiectele pe apă și canalizare, majoritatea fiind cu licitațiile în curs.

„Sunt convins că anul viitor vor începe în forță și aceste proiecte de aducțiune de apă și canalizare”, a declarat președintele CJ Suceava.

Flutur a mai spus că dorește ca toate primăriile din județ să beneficieze de cel puțin un proiect de investiții prin Programul Anghel Saligny și a menționat că CJ Suceava a fost în anul 2021 solidar cu toate primăriile din județ astfel că acolo unde primăriile nu au primit fonduri de la Guvern a pus Consiliul Județean Suceava fonduri.

„Important este să fim atenți la oportunități de investiții și proiecte mari pentru județul Suceava și să avem cât mai multe proiecte depuse”, a concluzionat Gheorghe Flutur.