Contrabanda cu țigări în regiunea nord-est a înregistrat o creștere abruptă la începutul anului ceea ce înseamnă că traficanții încearcă să își resusciteze rețelele, susține Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania

Piața neagră a țigaretelor crește ușor în ianuarie 2022 cu 0,4 p.p. față de noiembrie 2021, până la 7,8% din totalul consumului, potrivit unui studiu Novel Research.

„În luna ianuarie, deși la nivel național piața neagră s-a menținut relativ constantă, în anumite regiuni fluctuațiile au fost semnificative. Cea mai mare creștere a comerțului ilegal cu țigarete s-a înregistrat în nord-est, și anume 5,8 p.p. față de noiembrie 2021, până la 25,6%, regiunea continuând să fie cea mai afectată de contrabandă. O creștere de 2,6 p.p. până la 4,2% se înregistrează și în București. Pe de altă parte, în regiunea sud-est este notată o scădere de 5,4 p.p., până la 2,5%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, „cheap whites” continuă să dețină cea mai mare pondere, de aproape 60%, deși se află în scădere cu 4,9 p.p.. Ponderea produselor provenite din Ucraina crește ușor cu 0,2 p.p., iar Moldova și Serbia se mențin constante, cu 3,5%, respectiv 0%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„În 2021, au fost capturate circa 116 milioane de țigarete de contrabandă, în creștere cu aproape 5 milioane față de 2020, potrivit StopContrabanda.ro. Deși nivelul pieței negre a țigaretelor se menține relativ constant în ultima perioadă, totuși procentul de 7,8 din totalul pieței țigaretelor se traduce printr-un impact de aproximativ 2 miliarde de lei anual la bugetul statului și în produse necontrolate și nefiscalizate, cu risc major la adresa siguranței consumatorilor, a dezvoltării economice și a afacerilor legitime din România. În cei 25 de ani de prezență pe piața locală, BAT și-a consolidat statutul de partener al economiei românești, cu peste 500 de milioane de euro investiți în fabrica sa de la Ploiești și contribuții semnificative la bugetul de stat, care au crescut de la an la an. Acest ritm de creștere va putea fi menținut în condiții de predictibilitate legislativă și dialog constructiv cu mediul de afaceri. De asemenea, credem cu tărie în nevoia de eforturi comune și vom fi alături de autoritățile cu atribuții în domeniu prin proiecte concrete de susținere în combaterea comerțului ilegal cu produse din tutun”, a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice al Ariei Europa centrală și de sud în cadrul BAT.

„Anul 2022 a început într-un context geo-politic foarte tensionat. În aceste condiții, România are nevoie mai mult ca oricând de stabilitate macro-economică și de venituri bugetare pe care să se poată baza. Țara noastră a devenit în 2020, un an de criză fără precedent, al doilea mare producător de țigarete din UE, alături de Germania, după Polonia. Tot în 2020, sectorul tutunului a fost cel mai solid contribuabil, cu 17,54 miliarde lei, iar în 2021 veniturile din accize au crescut cu 9,4% față de anul precedent, nivelul redus al contrabandei impulsionând decisiv acest rezultat. În primele nouă luni din 2021, exporturile produselor din tutun au fost în valoare de peste 950 milioane euro, contribuind pozitiv la balanța de plăți cu peste 700 milioane de euro. Ca să putem crește aportul la buget și în acest an, este nevoie de o politică fiscală coerentă și un cadru de reglementare care să nu sufere schimbări bruște și neplanificate”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Contribuim la creșterea economiei României și prin investiții, nu doar prin taxele și impozitele virate la buget. În 2020, alături de celelalte companii din sectorul tutunului am devenit cel mai important contribuabil la buget de stat, în condițiile scăderii veniturilor provenite din sectorul energetic. Mai mult, prin PMI Impact suntem parteneri ai autorităților de aplicare a legii în încercarea de a combate traficul ilicit cu produse din tutun. PMI Impact este o inițiativă la nivel global prin care, începând din 2016, s-au alocat circa 50 milioane de dolari dintr-un total de 100 de milioane pentru proiecte anti-contrabandă derulate de instituții publice, private și organizații neguvernamentale. Cea de-a doua rundă a programului a fost extinsă până în aprilie anul curent, iar pentru cea de-a treia rundă se pot face înscrieri până în august 2022.”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Este un semnal bun că în perioada de iarnă, pe fondul unei inflații record, care a pus presiune pe puterea de cumpărare, contrabanda a crescut cu doar 0,4 p.p. În același timp, este îngrijorătoare majorarea abruptă din regiunea de nord-est, ceea ce înseamnă că traficanții încearcă să își resusciteze rețelele, iar vigilența autorităților trebuie să rămână la cote înalte. Eforturile Vămii, ale Poliției de Frontieră și ale Poliției trebuie însă susținute și de factorii politici de decizie, pentru ca acțiunile derulate și resursele alocate să aibă efectele scontate. Circa 75% din prețul unui pachet de țigarete înseamnă accize și TVA, ca urmare pentru securizarea veniturilor bugetare este absolut necesară o politică fiscală predictibilă, care să nu presupună majorări de taxe peste noapte. În această perioadă, inflația este o provocare extraordinară pentru orice business, motiv pentru care creșterea de accize ar trebui să fie mai temperată decât în anii precedenți.”, a declarat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Prevenirea și combaterea contrabandei cu produse din tutun, precum și menținerea nivelului mediei anuale a consumului de țigarete provenite din contrabandă la sub 10% din totalul consumului, reprezintă obiective importante ale autorității vamale. De remarcat că rezultatele recente arată o creștere cu peste 9% în anul 2021, comparativ cu anul 2020, a veniturilor colectate la bugetul statului provenind din accizele pentru produsele din tutun. Astfel, în cursul anului 2021, autoritatea vamală a fost activ implicată în prevenirea și combaterea fenomenului de contrabandă cu produse din tutun, atât prin acțiuni proprii, desfășurate de structurile de supraveghere și control vamal de la nivel central și teritorial, cât și prin participarea la acțiuni comune de tip Joint Customs Operation, Joint Border Control Operation sau Joint Action Days, alături de alte state membre sau de autoritățile vamale din Republica Moldova și Ucraina, acțiuni ce au fost coodonate/organizate, după caz, de Organizația Mondială a Vămilor, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) sau Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX). În acest an, ne propunem să intensificăm eforturile noastre, inclusiv prin cooperarea strânsă cu alte autorități de aplicare a legii, cu autorități similare din alte state membre sau statele vecine, cu organizații internaționale, precum și cu mediul de afaceri onest”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Lari Mihei.

„Țigaretele sunt cele mai traficate produse la frontierele României, ca urmare vom continua eforturile susținute pentru combaterea contrabandei. În cursul anului trecut, am înregistrat rezultate remarcabile: polițiștii de frontieră au reţinut în 2021, în vederea confiscării, aproximativ 3,9 milioane pachete cu ţigări de contrabandă, cu o valoare de circa 50 milioane lei, precum şi cantităţi semnificative de tutun. Acțiunile noastre pentru combaterea acestui fenomen vor continua și în anul 2022, atât independent, cât și alături de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul fiscal.

Recent, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, ascunse în două ansambluri rutiere, 1.750.000 de timbre de acciză pentru țigarete, specifice Ucraina, susceptibile a fi false. Este doar un exemplu menționat din seria de acțiuni derulate la început de an de Poliția de Frontieră Română.”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„În continuare, Poliția Română este angrenată în lupta pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse din tutun. Prioritizarea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu produse din tutun la nivelul instituției este reflectată de rezultatele deosebite obținute, atât din punct de vedere al capturilor, cât și al menținerii consumului de țigarete de contrabandă la cel mai redus nivel din ultimii ani. Cu siguranță, acțiunile noastre vor continua, în cooperare cu ceilalți parteneri instituționali și cu mediul de afaceri, pentru a diminua nivelul pieței negre a țigaretelor.” a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, chestor de poliţie Aurel Dobre.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea pe termen lung a unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Încadrarea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

În 2020, companiile de tutun au virat la bugetul statului peste 17,54 miliarde de lei, sectorul tutunului devenind cel mai solid contribuabil pentru statul român.