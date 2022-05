După ce a fost atenționat că încalcă legea, primarul Ion Lungu renunță la proiectul de limitare a accesului sucevenilor la ședințele Consiliului Local. Acum permite și înscrierea la cuvânt chiar dacă problema nu e pe ordinea de zi

Primarul Sucevei, Ion Lungu, renunță la intenția de a limita accesul sucevenilor la ședințele Consiliului Local, iar potrivit proiectului de modificare a Regulamentului ședințelor CL Suceava la aceste ședințe vor putea asista locuitori ai Sucevei în limita locurilor disponibile și se permite înscrierea la cuvânt chiar dacă problema avută în vedere nu este pe ordinea de zi.

Ion Lungu anunțase în ședința Consiliului Local din luna aprilie că va supune votului consilierilor locali suceveni un proiect de regulament al ședințelor Consiliului Local prin care se va stabili că pot asista la ședințele publice ale CL Suceava doar persoanele care au legătură cu punctele de pe ordinea de zi, arătând că reprezentanți ai societății civile precum Andrei Bacoș sau Alin Opincaru nu au de ce să fie prezenți la aceste ședințe pentru că ei sunt în campanie electorală.

Prin proiectul de hotărâre pe care l-a înaintat și inițiat împreună cu consilierul local USR Lorena Buburuzan, Ion Lungu arată că orice persoană interesată, cu domiciliul sau reședința în municipiul Suceava, poate participa la ședințele Consiliului Local al Municipiului Suceava, în limita locurilor disponibile în sala de ședințe, prioritate la ocuparea locurilor rezervate publicului având persoanele care s-au înscris pentru luare de cuvânt.

În proiectul de Regulament se menționează că toate persoanele care doresc să participe la ședințele Consiliului Local al Municipiului Suceava vor face dovada domiciliului sau reședinței pe raza municipiului Suceava prin completarea unei liste de prezență, cu cel puțin 15 minute înainte de începerea lucrărilor.

Persoana interesată care dorește să se înscrie pentru Iuare de cuvânt trebuie să depună o cerere la registratură au pe adresa de email primsv@primariasv.ro cel târziu cu 3 ore înainte de începerea ședinței, iar în luările de cuvânt, care nu pot depăși 3 minute, persoanele trebuie să se limiteze strict la problema pusă în discuție.

Persoanele care sunt în sală și nu s-au înscris la cuvânt o pot face la începutul ședinței, iar dacă problema nu este pe ordinea de zi va fi completat formularul pentru capitolul Diverse, se mai arată în proiectul de Regulament.

Este interesantă schimbarea completă de atitudine a primarului care anunțase că semnase deja proiectul de hotărâre prin care limita prezența sucevenilor la ședințele CJ Suceava.

„Vom face un regulament de Consiliu Local și deja am semnat un proiect în acest sens. Vom intra cu el, probabil, în luna mai. Vor putea participa la ședință cei care au proiecte pe ordinea de zi, care au treabă în Consiliul Local. (…) Vor avea acces la ședințele de Consiliu Local doar cetățenii care au probleme cu ordinea de zi. Unul care are un proiect de hotărâre de care este interesat, fie că discutăm de un proiect de închiriere, de o concesiune, o problemă care îl privește că se face un bloc lângă el. Doar acei suceveni. Restul, domnul Bacoș, care a fost un candidat-a candidat, asta e democrația- nu a intrat în Consiliul Local-îi dorim multă sănătate data viitoare. Domnul Opincaru la fel. Eu că sunt primarul municipiului Suceava, dacă merg la București la Parlament nu sunt primit. Democrația are niște regului. Așa, mai aduc eu o sută de oameni care vor să vină în ședința de Consiliu Local. Cum facem? Care e prioritatea domnului Bacoș în fața acestor oameni? Să facem acest regulament, iar cei care au interes în ședința de Consiliu Local, sunt tangenți cu punctele care se discută în Consiliul Local, așa cum am procedat întotdeauna le dăm voie și de data asta. Cei care vor să facă campanie electorală le spun foarte politicos să aibă răbdare. Nu a început campania electorală. Mai sunt doi ani de zile”, a declarat Lungu în ședința din 14 aprilie.

Primarului Ion Lungu i s-a atras atenția din partea consilierului local Pro România Radu Pricope că nu face decât să încalce legea când are în vedere creionarea unui regulament privind dreptul oferit de legiutior privind participarea la ședințele Consiliului Local.

„Noi nu ne putem substitui Legislativului. Noi nu putem hotărî prin regulament anumite chestiuni care să vină în contradicție cu cele stipulate de legiuitor. Cred că orice cetățean al municipiului Suceava poate fi prezent în sală și cu atât mai mult cei care, la un anumit moment, au candidat. Foarte bine. Dau dovadă de spirit civic, de implicare, de voință de rezolvare a unor probleme ale comunității”, a spus Radu Pricope.