Miodrag Belodedici, Lucian Sănmărtean și Marius Niculae au participat la o acțiune de reîmpădurire în zona limitrofă și în parcul central din Vatra Dornei

Miercuri, 25 mai, în zona limitrofă și în parcul central din Vatra Dornei, județul Suceava, a avut loc cea de-a treia acțiune de reîmpădurire organizată de Maspex Romania prin brandul de apă Bucovina. La plantare au participat și trei nume mari ale fotbalului românesc, Miodrag Belodedici, Lucian Sănmărtean și Marius Niculae, în baza parteneriatului dintre Federația Română de Fotbal și brandul de apă Bucovina. Parteneriatul a fost demarat în 2019, când Bucovina a devenit apa oficială a tricolorilor, și s-a extins la începutul anului 2022 pentru următorii patru ani, perioadă în care apa Bucovina este sponsor oficial al Echipei Naționale de Fotbal.

„Protejarea mediului înconjurător reprezintă o provocare pentru societatea noastră și pentru fotbal. Dacă ne dorim o societate sustenabilă, atunci este de datoria noastră, a tuturor, să fim responsabili și să ne implicăm în astfel de acțiuni de protejare a mediului și mă bucur că FRF poate să contribuie activ la aceste inițiative”, a punctat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

La acțiunea de reîmpădurire au fost plantați aproximativ 3.500 de puieți în zona limitrofă municipiului Vatra Dornei, cunoscută sub denumirea Colăcelu, și în parcul central al municipiului. La plantare a participat și Carmen Brumă, Ambasadoarea apei Bucovina, om de televiziune și formator de opinie pentru un mod de viață echilibrat. Ea li s-a alăturat angajaților companiei Maspex Romania, voluntarilor de la Salvamont Vatra Dornei, Asociația Vatra Dornei Tineret și de la Organizatia Tinerilor Dorneni. Partenerii principali ai acțiunii au fost Primăria Vatra Dornei și Ocolul Silvic Dorna Candrenilor.

”Ne-am propus să facem o tradiție din aceste acțiuni de reîmpădurire și iată că reușim. Suntem deja la a treia reîmpădurire. Am fi fost la a patra dar pandemia ne-a ținut puțin pe loc. Însă vom recupera, Bucovina este un brand activ, care se implică în viața comunității din care provine organizând diverse acțiuni care au scopul de a menține atât echilibrul mediului cât si pe cel al oamenilor ”, a declarat Grzegorz Grabowski, CEO Maspex Romania.

În 2022, Bucovina lansează campania de comunicare “Apa din ținutul echilibrului”, care duce mai departe povestea brandului prin definirea zonei sale de proveniență ca teritoriu absolut al armoniei dintre om și natură. Este o campanie de marketing 360ᴼ care înglobează mai multe platforme, cu acțiuni specifice: campanii TV și digital, proiecte speciale de televiziune, comunicare Out Of Home, acțiuni de BTL, campanii de responsabilitate socială. Noua direcție de comunicare debutează cu această acțiune de reîmpădurire prin care reprezentanții Bucovina și ambasadorii de brand contribuie la refacerea pădurilor din zonă prin plantarea de puieți, sub sloganul „PROTEJĂM ȚINUTUL ECHILIBRULUI”.

„Ne bucură foarte mult implicarea companiei Maspex Romania prin brandul de apă Bucovina în menținerea echilibrului ținutului nostru. Este deja a treia acțiune de reîmpădurire pe care o organizează în zonă și sunt sigur că vor urma și alte actitivități de acest gen. Ne vom implica în continuare alături de ei, oamenii locului și natura merită toată dedicarea noastră ”, a declarat Ilie Boncheș, primar Vatra Dornei.

”Este onorantă compania în care ne-am desfășurat astăzi acțiunile de plantare și sper să avem astfel de ocazii cât mai des! Am rămas plăcut surprins de responsabilitatea cu care toți voluntarii și invitații speciali s-au implicat și sunt convins că exemplu dat va fi multiplicat în acțiunile viitoare comune! Mulțumiri tuturor!”, a declarat Ing. Nicolae Hurghiș, șef Ocolul Silvic Dorna Candrenilor.